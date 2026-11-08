رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان قم از ثبت بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارش در مناطق جنوبی و ۶۰ میلی‌متر در حسین‌آباد میش‌مست خبر داد و گفت این بارندگی‌ها نوید هوایی پاک‌تر را در بهار سال آینده می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان قم با اشاره به بارش‌های قابل توجه سامانه اخیر در مناطق مختلف استان گفت: بارندگی مناسب در مناطق شرقی، به‌ویژه حسین‌آباد میش‌مست، می‌تواند با کاهش خیزش گردوغبار، زمینه‌ساز هوای پاک‌تر در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال آینده باشد.

آقای محمد رضا قاضی با اشاره به رصد سامانه بارشی اخیر پیش از ورود به استان گفت: پیش‌بینی‌ها از افزایش ابر از روز پنجشنبه و آغاز بارش‌ها از روز جمعه حکایت داشت، اما فعالیت سامانه با تأخیر و از اواخر روز جمعه آغاز شد و برخلاف انتظار، مدت و گستره فعالیت آن در استان افزایش یافت.

وی افزود: بیشترین بارش‌ها در مناطق جنوبی استان ثبت شد؛ به‌طوری‌که در برخی نقاط بیش از ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی گزارش شد و در روستا‌های اطراف شهرستان کهک نیز میزان بارش به ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متر رسید. در شهر قم هم حدود ۳۰ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید و تمام مناطق دارای ایستگاه هواشناسی، بارش قابل توجهی را تجربه کردند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان قم با اشاره به ثبت ۶۰ میلی‌متر بارندگی در حسین‌آباد میش‌مست گفت: بارش مناسب در مناطق شرقی استان اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در سال‌هایی که بارندگی در این مناطق بیشتر بوده، میزان آلودگی هوا و خیزش ریزگرد‌ها نیز کاهش یافته است.

قاضی ادامه داد: بارندگی در شرق استان موجب می‌شود باد‌های شرقی با تأخیر بیشتری گردوغبار را بلند کنند و به همین دلیل انتظار داریم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، شرایط هوایی پاک‌تر و ریزگرد‌های کمتری را تجربه کنیم.

وی با مقایسه وضعیت بارش امسال با سال گذشته خاطرنشان کرد: تا این مقطع از سال گذشته هیچ بارشی در استان ثبت نشده بود، اما امسال میزان بارش‌ها از میانگین بلندمدت فراتر رفته و تقریباً بخش عمده بارندگی مورد انتظار برای فصل پاییز در استان محقق شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان قم درباره وضعیت جوی روز‌های آینده نیز گفت: انتظار می‌رود سامانه بارشی به‌تدریج امشب از استان خارج شود، هرچند بارش‌های پراکنده همچنان محتمل است. از فردا وزش باد شدید مهم‌ترین پدیده جوی استان خواهد بود و از اواسط شب نیز احتمال بارش‌های رگباری وجود دارد.

قاضی افزود: عبور موج دیگری از جو کشور در روز چهارشنبه موجب افزایش ابر در استان قم می‌شود و احتمال بارش در ارتفاعات استان وجود دارد. با توجه به کاهش دما در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، بارش در ارتفاعات دور از انتظار نیست که ممکن است به شکل برف باشد.



