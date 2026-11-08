دو دیدار از مسابقات لیگ سری آ ایتالیا و دو بازی از لیگ انگلیس و لیگ اسپانیا، امروز از شبکه‌های ورزش و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز در جریان مسابقات لیگ سری آ ایتالیا، دیدار تیم های ناپولی و لاتزیو و جنوا و میلان را زنده پوشش می دهد. گزارشگران این بازی‌ها به ترتیب عرفان کرمی و حسین اسماعیلی هستند.

دیدار اول بین تیم های ناپولی و لاتزیو ساعت ۱۵ و نبرد مستقیم میلان و جنوا ساعت ۱۷:۳۰ خواهد بود.

لاتزیو در این فصل از لیگ سری آ ایتالیا با ۱۰ بازی و کسب ۲۸ امتیاز در صدر جدول است. ناپولی نیز با همین تعداد بازی و ۱۴ امتیاز در رتبه دهم جدول قرار دارد.

از طرفی جنوآ هم با ۱۰ بازی و ۱۳ امتیاز در رتبه یازدهم و میلان با همین تعداد بازی و ۲۱ امتیاز در رده پنجم جدول لیگ قرار گرفته است.

دوستداران فوتبال‌های اروپایی می‌توانند امشب دو بازی بین تیم‌های کریستال پالاس و لیورپول از لیگ انگلیس و یک بازی از لالیگا بین تیم‌های اتلتیکومادرید و بارسلونا را زنده از برنامه «گزارش ورزشی» تماشا کنند.

بازی اول ساعت ۱۷:۳۰ در شهر لندن انگلیس در ورزشگاه سلهارست پارک برگزار می‌شود که این بازی انتخاب شده از پنج بازی لیگ جزیره از هفته دهم است. گزارش این بازی را حافظ کاظم زاده به عهده دارد.

در لیگ انگلیس کریستال پالاس با ۷ امتیاز در رده نوزدهم و لیورپول با ۱۵ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارند.

ساعت ۲۳:۳۰ بازی تیم‌های اتلتیکومادرید و بارسلونا پخش می‌شود که این بازی با گزارش عباس قانع در استادیوم واندا متروپولیتانو شهر مادرید اسپانیا انجام می‌شود این بازی از هفته دوازدهم لیگ اسپانیا است.

تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز از ۱۱ بازی صدرنشین و اتلتیکو مادرید با همین تعداد بازی و ۱۸ امتیاز در رده سوم جدول لیگ اسپانیا قرار دارند.