سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از آغاز ارائه خدمات ثبتی توسط چهار سکوی بخش خصوصی طی هفته آینده خبر داد و گفت: از مجموع ۱۳ سکوی متقاضی، تاکنون چهار سکو مراحل فنی، امنیتی و دریافت تأییدیه‌های لازم را تکمیل کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سکو‌های خصوصی ارائه خدمات ثبتی و انتقاد‌های مطرح‌شده درباره تأخیر در فعالیت این سکو‌ها اظهار کرد: تاکنون ۱۳ سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی درخواست خود را برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌اند.

وی افزود: از میان ۱۳ سکوی متقاضی، چهار سکو توانسته‌اند اقدامات لازم مطابق شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی، آزمایش‌های فنی و دریافت تأییدیه سازمان فناوری اطلاعات را به پایان برسانند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این چهار سکو طی هفته آینده ارائه خدمات ثبتی خود را آغاز خواهند کرد.

خدمات ثبتی در اختیار هر ۱۳ سکوی متقاضی قرار گرفت

سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌سازی زیرساخت فعالیت سکو‌های خصوصی گفت: سازمان ثبت سرویس‌های مورد نیاز را در اختیار هر ۱۳ سکوی متقاضی قرار داده است.

قویدل افزود: این خدمات شامل سرویس‌های مربوط به قرارداد یکسان و استعلام ملک است و چهار سکوی مذکور نیز امکان انجام آزمایش‌های لازم را در محیط تست و آزمایشی داشته‌اند.

موانع احراز هویت خارج از مسئولیت سازمان ثبت است

قویدل با اشاره به برخی مشکلات باقی‌مانده در مسیر فعالیت سکو‌های خصوصی تصریح کرد: بخشی از موانع موجود به موضوع احراز هویت مربوط می‌شود و تأمین سرویس‌های مورد نیاز در این زمینه بر عهده دستگاه‌های مسئول است، نه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

قویدل ادامه داد: بر اساس مصوبه شماره ۹۴ هیئت مقررات‌زدایی، مقرر شده بود سرویس‌های مربوط ابتدا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار گیرد و سپس این سازمان خدمات مورد نیاز را به سکو‌های بخش خصوصی ارائه کند. این فرآیند درباره چهار سکویی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، انجام شده است.

ارائه خدمات ثبتی به سکو‌های خصوصی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است

سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مبنای قانونی فعالیت سکو‌های خصوصی نیز اظهار کرد: ارائه خدمات ثبتی از طریق سکو‌های بخش خصوصی در متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده، بلکه این موضوع در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب قوه قضاییه رسیده، مورد توجه قرار گرفته است تا سکو‌های خصوصی نیز بتوانند خدمات ثبتی را به مردم ارائه کنند.

قویدل در پایان ابراز امیدواری کرد چهار سکوی واجد شرایط طی هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از نهایی شدن مراحل، این سکو‌ها را به مردم معرفی کند.