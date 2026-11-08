به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از آغاز فعالیت گشت‌های مدیریت مصرف گاز برای پایش دمای ادارات، بانک‌ها و مراکز تجاری پرمصرف خبر داد و گفت: در مرحله نخست، اولویت این گشت‌ها تذکر و راهنمایی است.

علیرضا اعوانی با اشاره به میزان مصرف گاز در تهران افزود: این استان­ فقط ­­۱۶ درصد گاز کشور، معادل ۱۲۶ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز، مصرف می‌کند.

وی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف گاز گفت: اگر هر خانواده فقط یک درجه دمای خانه را کاهش دهد، ۶ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود که معادل تولید یک فاز پارس جنوبی است.