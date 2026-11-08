معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: قاچاق آرد به اندازه قاچاق سوخت اثرات منفی دارد و سهمیه گندم و آرد واحد‌های تولیدی باید با توجه به نیاز داخل استان مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای سالاری، در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان، با اشاره به درخواست برخی شرکت‌ها و کارخانه‌های تازه‌تأسیس برای دریافت سهمیه گندم و آرد اظهار کرد: برنامه بر این بود که کارخانه‌های جدید از ما سهمیه گندم درخواست نکنند و در زمینه تخصیص آرد مازاد نیز تا زمانی که نیاز داخل استان تأمین نشده است، سهمیه جدیدی اختصاص ندهیم.

وی افزود: مسائل و مشکلات حوزه آرد باید در نخستین جلسه کارگروه آرد و نان استان مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، موضوعاتی از جمله تسهیلات مورد نیاز برخی واحد‌های تولیدی، مشکلات مربوط به تأمین برق، گاز و فیبر نوری مطرح شد و برای رفع موانع تولید در ۱۴ دستور کار جلسه، تصمیم‌گیری شد.

همچنین حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در این جلسه با اشاره به تداوم حمایت‌های دولت از واحد‌های تولیدی گفت: برنامه‌های حمایتی دولت با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال و تعدیل نیروی کار در واحد‌های تولیدی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین به موضوع زنجیره‌های ارزش افزوده واحد‌های تولیدی، از جمله صنعت فولاد، و بررسی کف عرضه محصولات در بورس اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی واحد‌ها از جمله میکو، مقرر شد در جلسه‌ای جداگانه، برنامه‌های مربوط به بورس و نحوه مدیریت زنجیره تولید این واحد‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.