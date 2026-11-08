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در این رویداد فرهنگی، لباسهای محلی و پوششهای اصیل گیلانی به نمایش گذاشته شده است و قرار است آثار برتر به مرحله استانی ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، مسئول بسیج جامعه زنان املش با اشاره به برگزاری رویداد گیلدخت در این شهرستان گفت: رویداد گیلدخت، فرصتی برای نمایش جلوههای زیبای هنرهای سنتی، پوشش اصیل گیلانی و توانمندیهای دختران هنرمند این سرزمین است.
لیلا معقول افزود: این رویداد، با دبیری بسیج جامعه زنان املش و با ارائه ۳۴ اثر هنری با مشارکت ۱۵ نفر از بانوان صنعتگر و مشارکت آموزشگاهها و مدرسه مرحوم حقانی درسالن اداره ارشاد برگزار شده است.
وی گفت: اثرات این رویداد پس از داوری برای مرحله استانی رویداد ایراندخت ارسال میشود.