در این رویداد فرهنگی، لباس‌های محلی و پوشش‌های اصیل گیلانی به نمایش گذاشته شده است و قرار است آثار برتر به مرحله استانی ارسال شود.

افتتاحیه رویداد گیلدخت در املش افتتاحیه رویداد گیلدخت در املش افتتاحیه رویداد گیلدخت در املش افتتاحیه رویداد گیلدخت در املش افتتاحیه رویداد گیلدخت در املش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، مسئول بسیج جامعه زنان املش با اشاره به برگزاری رویداد گیلدخت در این شهرستان گفت: رویداد گیلدخت، فرصتی برای نمایش جلوه‌های زیبای هنر‌های سنتی، پوشش اصیل گیلانی و توانمندی‌های دختران هنرمند این سرزمین است.

لیلا معقول افزود: این رویداد، با دبیری بسیج جامعه زنان املش و با ارائه ۳۴ اثر هنری با مشارکت ۱۵ نفر از بانوان صنعتگر و مشارکت آموزشگاه‌ها و مدرسه مرحوم حقانی درسالن اداره ارشاد برگزار شده است.

وی گفت: اثرات این رویداد پس از داوری برای مرحله استانی رویداد ایراندخت ارسال می‌شود.