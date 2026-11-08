نمایندگان ایران در مسابقات اوراسیایی توان که با حضور ورزشگران ۶ کشور و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار در شهرستان ری برگزار شد، مقام نخست بخش‌های مبارزه پرتوان و هنر‌های فردی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اوراسیایی توان با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار در شهرستان ری برگزار گردید. در این رقابت‌ها، ورزشگران از ۶ کشور مختلف به میدان نبرد برخواستند.

در جریان این رقابت‌های رزمی، ورزشکاران ایرانی با نمایش قدرتمند خود، موفق شدند مقام نخست را در دو بخش «مبارزه پرتوان» و «هنر‌های فردی» کسب کنند و برای کشور افتخارآفرینی نمایند.