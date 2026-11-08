امام جمعه خوی، در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان بر توجه مسئولان به مسائل فرهنگی و اجتماعی، تکریم مردم و انجام مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها تأکید کرد.

امام جمعه خوی: صیانت از حقوق مردم و توجه به مسائل فرهنگی، مسئولیت جدی دستگاه‌هاست

امام جمعه خوی: صیانت از حقوق مردم و توجه به مسائل فرهنگی، مسئولیت جدی دستگاه‌هاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان بر توجه مسئولان به مسائل فرهنگی و اجتماعی، تکریم مردم و انجام مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خوی با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی در برنامه‌های اجتماعی گفت: برگزاری رویداد‌ها باید با در نظر گرفتن الزامات فرهنگی و متناسب با ارزش‌ها و هنجار‌های جامعه همراه باشد.

امام جمعه خوی همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و تکریم مراجعان در ادارات و مراکز خدماتی تأکید کرد و خواستار توجه دستگاه‌ها به مسئولیت خود در قبال مردم شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، بر فراهم‌کردن زمینه برای طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان و گفت‌وگوی سازنده درباره مسائل اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی توجه به رعایت موازین فرهنگی و اخلاقی در محیط‌های آموزشی و ورزشی را نیز ضروری دانست و گفت: اجرای مسئولانه وظایف از سوی دستگاه‌ها می‌تواند در ارتقای اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه مؤثر باشد.