مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از اختصاص ۱۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم و پیش‌بینی تولید ۳۳۶ تن محصول در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی، ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است.

وی افزود: برای تأمین نهاده مورد نیاز کشاورزان، ۱۵ تن بذر گندم از طریق کارگزاری‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا زمینه کشت به‌موقع و افزایش بهره‌وری در مزارع فراهم شود.

غفاری با اشاره به پیش‌بینی عملکرد ۲.۸ تن گندم در هر هکتار اظهار داشت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در پایان فصل زراعی، ۳۳۶ تن گندم در شهرستان نور تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور تصریح کرد: توسعه کشت محصولات راهبردی از جمله گندم، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و تعامل با کارگزاری‌ها از اولویت‌های جهاد کشاورزی برای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و پایداری اشتغال در مناطق روستایی است.