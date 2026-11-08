نشست شورای آموزش و پرورش خوی با تاکید امام جمعه و فرماندار این شهرستان بر ریشه‌یابی علمی آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت خیران برای توسعه فضا‌های آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه و فرماندار خوی در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان بر ریشه‌یابی علمی آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه فضا‌های آموزشی تاکید کردند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان، ریشه‌یابی عمیق و مبتنی بر شواهد را لازمه مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و بر بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها در تدوین برنامه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی همچنین خواستار همکاری نهاد‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت مشاوران و استادان حوزه مشاوره در مدارس برای ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان شد.

علی علائی، فرماندار خوی، نیز توسعه فضا‌های آموزشی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های شهرستان برشمرد و بر به‌کارگیری ظرفیت خیرین و مولدسازی برای رفع نیاز‌های آموزشی تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم شهرستان در اجرای طرح‌های جدید مدرسه‌سازی، گفت فرمانداری برای پیگیری نیاز‌های مدارس خیرساز و تسریع در تکمیل پروژه‌ها از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کند.

در این نشست همچنین بر غربالگری آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان و همکاری بین‌بخشی برای پیشگیری و کاهش این آسیب‌ها تاکید شد.