مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از خسارت بارندگی‌های اخیر به تأسیسات برق، راه‌های ارتباطی و منازل مسکونی استان خبر داد.

از آبگرفتگی منازل مسکونی تا انسداد جاده‌های روستایی و ۵۵ حادثه ترافیکی در کهگیلویه و بویراحمد

از آبگرفتگی منازل مسکونی تا انسداد جاده‌های روستایی و ۵۵ حادثه ترافیکی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، منوچهر محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اشاره به شدت بارش‌ها، رگبار‌های نقطه‌ای، وزش باد شدید و وقوع رعدوبرق گفت: در پی وقوع صاعقه در شهرستان‌های کهگیلویه و بهمئی، چهار نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی انتقال یافتند و وضعیت عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

محمدی تبار افزود: بارندگی‌ها موجب قطعی برق در شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، مارگون، لنده و بویراحمد شد که با تلاش نیرو‌های شرکت توزیع نیروی برق، بخش عمده قطعی‌ها برطرف شده و در زمان اعلام گزارش، چهار روستا همچنان با قطعی برق مواجه بودند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ادامه داد: ریزش کوه و آب‌گرفتگی در برخی محور‌های اصلی و روستایی استان نیز گزارش شد که با تلاش نیرو‌های راهداری، محور‌های اصلی بازگشایی شدند و عملیات ریزش‌برداری در راه‌های روستایی شهرستان‌های چرام و بهمئی ادامه داشت.

محمدی با بیان اینکه حدود ۱۲ روستا در زمان اعلام گزارش با مشکل انسداد مسیر مواجه بودند، ابراز امیدواری کرد با ادامه عملیات راهداری، راه‌های ارتباطی این روستا‌ها تا پایان روز بازگشایی شود.

وی همچنین از آب‌گرفتگی بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی شهری خبر داد و گفت: نیرو‌های شهرداری، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، بنیاد مسکن و فرمانداری‌ها برای تخلیه آب و رفع مشکلات وارد عمل شدند.

یک فوتی بر اثر صاعقه و ۷۷ مصدوم حوادث ترافیکی

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز از وقوع ۶ حادثه ناشی از صاعقه در استان خبر داد.

پرویز غفارفرد گفت: در پی هشدار‌های هواشناسی و صدور هشدار سطح قرمز، از روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه تاکنون ۶ مورد حادثه صاعقه در استان ثبت شده که متأسفانه در یکی از این حوادث، مردی ۴۵ ساله در شهرستان دهدشت جان خود را از دست داد.