



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سامانه بارشی که از صبح امروز فعالیتش را در استان فارس آغاز کرده، برخی مناطق را در برگرفته است.

براساس اعلام هواشناسی تا ساعت ۱۲ امروز، سپیدان با ۴۸ میلی متر بیشترین میزان بارش را داشته است.

پس از آن سده با ۲۴ میلی متر، نوراّباد ممسنی با ۱۹، درود زن با ۱۵، کازرون با ۱۳ و کوه چنار با ۱۲ میلی متر بیشترین بارش‌ها را داشته‌اند.

اقلید با ۶ و ایزدخواست با ۹ میلی متر، بوانات ۱، پاسارگاد ۱، تخت جمشید ۲، سروستان ۱، شیراز ۳، صفاشهر ۲، فیروزآباد ۴ و زرقان ۳ میلی متر بارش ثبت شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با بیان اینکه بارش‌ها در شیراز از سمت غرب آغاز شده است، گفت: برای بعدازظهر امروز در نقاط مختلف شیراز بارندگی پیش‌بینی می‌شود و انتظار داریم بارش‌ها تا پایان امشب در این شهر ادامه داشته باشد.

علیزاده ادامه داد: امروز یکشنبه ۱۷ آبان و امشب در مناطق تحت تأثیر سامانه بارندگی خواهیم داشت، اما در سایر نقاط استان نیز بارش‌ها حداکثر تا صبح فردا، دوشنبه ۱۸ آبان، به پایان می‌رسد.