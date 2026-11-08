کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار فراخوان پویش فرهنگی و هنری «تسبیح و ضریح»، از کودکان و نوجوانان مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور دعوت کرد تا با ساخت تسبیح‌های سفالین و ضریح‌های نمادین، در پاسداشت مقام حضرت فاطمه‌زهرا (س) و گرامیداشت مادران داغدار کودکان شهید میناب مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش همزمان با ایام شهادت تا ولادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و با محور کتاب «بهترین خانه دنیا» برگزار می‌شود.

آشنایی کودکان و نوجوانان با شخصیت و جایگاه حضرت زهرا (س)، تقویت روحیه همدلی و پیوند دادن آموزه‌های دینی و اخلاقی با زندگی روزمره از اهداف این پویش است.

در این پویش، کودکان و نوجوانان با بهره‌گیری از ظرفیت فعالیت‌های هنری، از جمله سفال‌گری و حجم‌سازی، به ساخت تسبیح‌های سفالین و ضریح‌های نمادین می‌پردازند.

ضریح در این فعالیت، نمادی هنری از پیوند قلبی و نجوا با حضرت زهرا (س) است و فرصتی برای درک بهتر مظلومیت ایشان و آشنایی با راز پنهان بودن مزار آن حضرت فراهم می‌کند.

ساخت تسبیح‌های گِلی نیز فرصتی برای تجربه هنر سفالگری، تقویت مهارت‌های دست‌ورزی، دقت و خلاقیت کودکان و نوجوانان است.

بخش دیگری از این پویش به اهدای تسبیح‌های دست‌ساخته کودکان و نوجوانان به مادران داغدار کودکان شهید میناب اختصاص دارد.

کتاب‌های «بهترین خانه دنیا» نوشته زینب علیزاده، «انار‌های آسمانی» نوشته مجید ملامحمدی، «تو بوی سیب می‌دهی»، «عروس رنگین‌کمان» نوشته شهرام شفیعی و «دختر آسمانی» نوشته سیدمهدی شجاعی از منابع پیشنهادی برای آشنایی بیشتر اعضا با زندگی و شخصیت حضرت فاطمه‌زهرا (س) در این پویش است.

کارشناسان هنری استان‌ها باید آثار منتخب را به‌گونه‌ای ارسال کنند که حداکثر تا چهارم آذر ۱۴۰۵ به اداره کل کانون استان هرمزگان برسد.