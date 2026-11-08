معاون شهردار قم از بسیج امکانات و به‌کارگیری بیش از ۲ هزار نیروی خدمات شهری برای کنترل بارندگی‌ها و سیلاب اخیر خبر داد و اعلام کرد که با اقدامات پیشگیرانه، خسارت جدی به مناطق هشت‌گانه شهر وارد نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم از آماده‌باش و به‌کارگیری بیش از ۲ هزار نیروی خدمات شهری، آتش‌نشانی و مدیریت بحران در بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: با وجود ورود حجم قابل توجهی از سیلاب از ارتفاعات بالادست، اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز خسارت جدی در مناطق هشت‌گانه شهر شد.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری برای مدیریت بارندگی‌های اخیر افزود: پیش از آغاز بارش‌ها، لایروبی انهار و کانال‌ها، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات و پیش‌بینی تمهیدات مقابله با شرایط بحرانی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی در سطح استان حدود ۹۰ میلی‌متر و در شهر قم حدود ۳۰ میلی‌متر گزارش شده است، افزود: با تشدید بارش‌ها، بیش از ۲ هزار نفر از نیرو‌های خدمات شهری، مدیریت بحران و آتش‌نشانی با تمام امکانات در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به ورود سیلاب از بالادست شهر به محدوده بلوار شهید سلیمانی گفت: این سیلاب به برخی ابنیه و تأسیسات شهری خسارت وارد کرد و به‌منظور حفظ ایمنی شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در این محور اعمال شد.

وی همچنین درباره آب‌گرفتگی تونل غدیر و زیرگذر عمار یاسر گفت: افزایش حجم فاضلاب در خط انتقال شمال به جنوب شهر و خروج فاضلاب موجب آب‌گرفتگی و آلودگی بخشی از مسیر شد که با اعزام پمپ‌ها، ماشین‌آلات تخصصی و تانکر‌های مکنده، عملیات تخلیه انجام و تونل غدیر از ساعت ۲۲ شب گذشته بازگشایی شد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی در شهر گفت: قم حدود ۷۰۰ کیلومتر کانال و نهر برای انتقال آب‌های سطحی دارد و تاکنون حدود ۷ هزار و ۸۵۰ حلقه چاه جذبی نیز در محدوده بافت‌های فرسوده ایجاد شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست از ریختن پسماند و مصالح ساختمانی در انهار و کانال‌ها خودداری کنند و افزود: وضعیت معابر و درخواست‌های شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ به‌صورت مستمر رصد می‌شود و نیرو‌های خدمات شهری و فوریت‌های شهری در نقاط دارای احتمال آب‌گرفتگی به همراه تجهیزات لازم مستقر شده‌اند.