تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا تجلیل نماینده ولی فقیه در گیلان از نام آوران آسیایی ناگویا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در این دیدار صمیمانه با اشاره به اینکه ورزشکاران در تاریخ ایران اسلامی همواره منش پهلوانی داشته ودارند گفت: مسولان باید به معیشت ورزشکاران توجه کنند چرا که ورزشکار نباید دغدغه‌ای برای مسایلی مانند مسکن داشته باشد تا بتواند با خیالی راحت برای کشور افتخار آفرینی کند.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین با قدردانی از زحمات ورزشکاران پیشکسوت افزود: ما باید به قهرمانان قدیمی و پیشکسوت رسیدگی کنیم و همواره جویای معیشت و سلامت این افراد باشیم چرا که روزگاری آنان برای این خاک افتخار آفریند و حالا ما باید هوای این ورزشکاران را داشته باشیم.