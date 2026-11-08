به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه تعدادی از معاونین خود با حضور در مسجد بازارباش ارومیه با برپایی میز خدمت با ۷۵ نفر از متقاضیان دیدار و به درخواست‌های آنان رسیدگی و در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کردند.

رئیس کل دادگستری استان که به مناسبت سالروز تشکیل شورای حل اختلاف در این مسجد حضور یافته بود، نماز مغرب و عشاء را به همراه نمازگزاران بر پا داشت و دقایقی با ایراد سخن با نمازگزاران صحبت کرد.

علی نژاد با تشریح برخی از اقدامات مفید و صلحی شورای حل اختلاف به نقش و اهمیت ایجاد صلح و سازش در جامعه و نقش آن در ایجاد امنیت و آرامش جامعه پرداخت.

این مقام قضایی از نمازگزاران خواست از ظرفیت مساجد و روحانیت مسجد برای حل و فصل اختلافات اهل محل استفاده کنند و تلاش کنند تا با صلح و سازش بین طرفین نزاع و اختلاف، کینه و کدورت را بردارند و آرامش را به خانواده‌های درگیر اختلاف برگردانند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به توصیه‌های قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام در باب سازش گفت:هر کسی فارغ از جایگاه اجتماعی خود می‌تواند یک صلح یار و مددیار بخششی باشد و در اطراف خود کار‌های ارزشمند نیکوکارانه مورد تاکید دین مبین اسلام را انجام دهد که یقینا اجر و پاداش الهی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به همراه معاون حل اختلاف استان و سایر معاونین قضایی با مردم و مراجعین دیدار و به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مراجعین رسیدگی را ادامه دادند.

در جریان این حضور از دو نفر از دانش آموزان ممتاز این مسجد با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.