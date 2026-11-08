وزش باد شدید با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت در روستا های مهمانک و گریوان همزمان با ورود سامانه جوی به خراسان شمالی به ثبت رسیده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی اعلام کرد : در پی صدور هشدار‌های هواشناسی زرد و نارنجی، همزمان با آغاز ورود سامانه جوی به استان، وزش باد شدید در برخی مناطق خراسان شمالی به ثبت رسید.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در روستاهای مهمانک و گریوان به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید که بیانگر شدت فعالیت جریانات جوی در ابتدای ورود این سامانه به استان است.

داداشی مدیرکل هواشناسی استان خراسان شمالی با اشاره به اهمیت هشدار‌های هواشناسی و نقش آنها در افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان، بر ضرورت توجه جدی به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های صادرشده تأکید کرد.

اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی از شهروندان درخواست می‌کند با توجه به تداوم فعالیت سامانه‌های جوی و احتمال وقوع پدیده‌های مخاطره‌آمیز، توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و آخرین اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.