رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند در واکنش به گلایه‌مندی شهروندان رودهن، درباره علت توقف عملیات بازسازی ساختمان درمانگاه حضرت محمد (ص) توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند در پاسخ به شایعات و گلایه‌مندی‌های مردم رودهن در خصوص نیمه‌کاره ماندن ساختمان درمانگاه حضرت محمد (ص)، اظهار داشت: عملیات تخریب دیوار‌ها و بخش‌های قدیمی جهت تعمیرات و بازسازی، از چند ماه پیش با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی آغاز شده است.

وی در ادامه توضیح داد که فرآیند بازسازی و نوسازی پروژه‌های زیربنایی با چالش‌های اجرایی احتمالاً نوسازی یا تأمین تجهیزات]رو‌به‌رو بوده است، اما تأکید کرد که این پروژه در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.