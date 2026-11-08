رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، از امکان تمدید واردات کالا‌های اساسی بدون نیاز به ثبت آماری از منطقه آزاد اروند، با تصویب هیئت‌مدیره این سازمان، تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مصطفی خانزادی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه هیئت مدیره، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵، کالا‌های اساسی را با مأخذ پیشنهادی نیم درصد و در رویه مصرف در منطقه، بدون نیاز به ثبت آماری وارد کنند.

خانزادی با اشاره به ضرورت تأمین کالا‌های اساسی و تقویت زنجیره تأمین منطقه افزود: تمدید این امکان با هدف تسهیل فرآیند تأمین کالا‌های ضروری، پاسخ‌گویی به نیاز‌های منطقه و کمک به تعدیل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، واردات کالا‌هایی شامل برنج، گوشت، روغن و انواع حبوبات، جو و ذرت، با رویه مصرف در منطقه و بدون نیاز به ثبت آماری امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه این ظرفیت می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در تأمین کالا‌های اساسی را فراهم کند، گفت: بهره‌گیری از این امکان در تقویت جریان تأمین کالا و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به اقلام ضروری مؤثر خواهد بود.

خانزادی درباره مبانی قانونی این مصوبه نیز اظهار کرد: این تصمیم بر اساس مواد ۵، ۶ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲ قانون صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۱۷ اساسنامه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، شیوه‌نامه واردات کالا با رویه مصرف در منطقه و تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص واردات کالای اساسی بدون انتقال ارز از گمرکات مرزی اتخاذ شده است.