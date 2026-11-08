پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت سید حمزه قاسمی
رئیس مجلس در پیامی درگذشت مرحوم سید حمزه قاسمی جهادگر با اخلاص و فداکار را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم سید حمزه قاسمی جهادگر با اخلاص و فداکار را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است.
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ
خبر درگذشت مرحوم سید حمزه قاسمی، جهادگر با اخلاص و فداکار موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
ارزش تلاش و مجاهدت کسانی که عمر خود را صرف بهبود زندگی دیگران میکنند، فقط در فعالیتها و طرحهایی که به انجام میرسانند خلاصه نمیشود، بخشی از اثر آنان در نهال امیدی است که در دل مردم میکارند و در مسیری است که برای مشارکت و مسئولیتپذیری دیگران میگشایند.
مرحوم قاسمی با فعالیتهای جهادی و اجتماعی خود، از آموزش و توانمندسازی تا ایجاد فرصتهای اشتغال در مناطق محروم، در این مسیر روشن برای رفع محرومیت در کشور، قدم برداشت.
اینجانب فقدان این جهادگر عزیز را به خانواده محترم و داغدار ایشان، دوستان و همراهان و عموم فعالان جهادی و اجتماعی، بهویژه در استان خراسان جنوبی، تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.