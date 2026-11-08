به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دما در نقاط مختلف استان و با شدت بیشتر در ارتفاعات کاهش می‌یابد.

در این مدت احتمال افزایش تنش دمایی برای دام و طیور و مزارع پرورش میگو و مزارع جالیز وجود دارد.

به مردم و کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود در این مدت با انجام تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات و مزارع کشاورزی حساس به تنش دمایی در محافظت از مزارع پرورش میگو، تنظیم دمای گلخانه‌ها و واحد‌های دامداری و مرغداری تلاش کنند.