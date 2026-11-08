رئیس هیأت نجات‌غریق و غواصی لارستان گفت: مراسم اختتامیه دوره نجات‌غریق درجه ۲ لارستان، با حضور مسئولان، جمعی از پیشکسوتان، مدرسان و فعالان این حوزه برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سجاد قدسی افزود: در این مراسم با حضور غواصان دوران هشت سال دفاع مقدس، آیین تجلیل و پاسداشتی از سوی هیأت نجات‌غریق و غواصی لارستان برگزار شد؛ غواصانی که در عملیات‌های حساس و دشوار جنگ حضور داشتند و بسیاری از همرزمانشان در آن مأموریت‌ها به شهادت رسیدند.

این دوره با همراهی مدرسان و عوامل اجرایی برگزار شد .