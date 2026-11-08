به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک پیرامون مسائل مربوط به داوران حرفه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که با ارتباط ویدیو کنفرانسی معاون داوری ومیانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه و حضور نظامیان معاون حل اختلاف دادگستری استان و هیات مدیره کانون داوران حرفه‌ای استان برگزار می‌شدبه ایراد سخن پرداخت.

علی نژاد بیان داشت: داوری حرفه‌ای چند سالی است که به صورت مجدانه توسط قوه قضائیه دنبال می‌شود تا مردم اختلافات مرتبط خود در زمینه‌های مالی و ملکی را توسط این داوران حل و فصل کنند.

وی افزود: داوری حرفه‌ای چنانچه کاملاً در سطح جامعه به جریان بیافتد اختلافات مردم با سرعت بیشتری حل و فصل می‌شود و مراجعات به محاکم دادگستری کاهش خواهد یافت تا این محاکم با فراغ بال بیشتری به دیگر پرونده‌ها رسیدگی کنند.

رئیس شورای قضایی استان اضافه کرد: موضوع آموزش داوران باید مستمر و مرتب در دستور کار باشد و نظارت بر داوران هم نباید مغفول بماند و می‌بایست با ساماندهی امر داوری حرفه‌ای از این ظرفیت قانونی نهایت بهره برده شود.

علی نژاد به هیئت مدیره کانون داوران حرفه‌ای هم تاکید کرد، با همکاری و همراهی موثر معاونت حل اختلاف و دادگستری استان امور داوری را پیگیری و مشکلات و مسائل مرتبط حل و فصل شوند.