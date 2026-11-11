به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ آدینه‌لو گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان و برخورد قاطع با عوامل توزیع مواد مخدر به مدت چهار روز در استان زنجان به اجرا درآمد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، بیش از ۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۱۱۲ نفر خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ آدینه لو ادامه داد: همچنین ۶۸ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند که از این تعداد ۶۵ نفر مرد به مراکز ماده ۱۶ تحویل داده شدند و سه نفر زن نیز به مراکز موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ (کمپ نگهداری بانوان) معرفی شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های پاکسازی و برخورد با مخلان امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با مواد مخدر، مراتب را از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.