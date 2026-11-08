به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان امروز درنشست خبری جزییات تبصره ماده ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم و مشارکت مودیان در طرح نشان دار کردن مالیات را تشریح کرد.

حمید زینل پوراظهارداشت: بر اساس مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و میزان معافیت مندرج در قانون بودجه در سال ۱۴۰۵ مؤدیانی که مجموع فروش یا درآمد خالص آنها تا سقف ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مذکور (معادل ۴۸ میلیارد ریال) بود، مشمول بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی می‌شدند؛ ولی با تلاش و رایزنی سازمان امور مالیاتی کشور، این سقف در سال ۱۴۰۵ (برای عملکرد ۱۴۰۴) با هدف بهره‌مندی تعداد بیشتری از صاحبان مشاغل در شرایط کنونی، به حد نصاب ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اظهار داشت: بر اساس این طرح اشخاص حقیقی مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های اعلامی انتخاب کنند.

زینل پور مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات برای توسعه استان مهم برشمرد و افزود: این طرح با هدف افزایش مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و پیوند مستقیم پرداخت‌های مالیاتی با اجرای پروژه‌های موردنیاز کشور امسال برای سومین سال در استان با معرفی ۵۷ پروژه و اعتباری بالغ یک هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

وی بیان داشت: بر این اساس، در میان بخش‌های مختلف، حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست با ۲۲ پروژه و اعتبار ۲۸۸ میلیارد تومان بیشترین تعداد طرح‌های مشمول نشان‌دار کردن مالیات استان در سال ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داده است. پس از آن حوزه سلامت و رفاه اجتماعی با ۱۰ پروژه و اعتبار ۲۴۹ میلیارد تومان، حوزه آموزش‌وپرورش با ۱۰ پروژه و اعتبار ۱۵۷ میلیارد تومان، حوزه فرهنگ، ورزش و گردشگری با ۶ پروژه و اعتبار ۹۹ میلیارد تومان، و حمل‌ونقل و حوزه عمران شهری و روستایی با ۳ پروژه و اعتبار ۲۵۷ میلیارد تومان قرار دارند.

زینل پور خاطرنشان کرد: در حوزه دفاعی و امنیتی نیز ۲ پروژه و اعتبار ۸۵ میلیارد تومان، در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی و ارتباطات ۲ پروژه و اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری یک پروژه و اعتبار ۱۸ میلیارد تومان و در بخش انرژی یک پروژه و اعتبار ۱۸ میلیارد تومان در فهرست پروژه‌های مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات در استان قرار گرفته‌اند.