فرمانده سپاه کربلا گفت: دشمن در فتنه‌های اخیر به دنبال پایان دادن به حیات نظام با هدف قرار دادن رهبری و فرماندهان عالی‌رتبه بود، اما بصیرت و ایستادگی مردم این توطئه‌ها را خنثی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده سپاه کربلا با تاکید بر شکست اهداف استکبار جهانی در توطئه‌های ۴۸ ساله علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دشمن در فتنه‌های اخیر به دنبال پایان دادن به حیات نظام با هدف قرار دادن رهبری و فرماندهان عالی‌رتبه بود، اما بصیرت و ایستادگی مردم این توطئه‌ها را خنثی کرد.

سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا در مراسم افتتاحیه اردو‌های راهیان نور سال ۱۴۰۵ در اردوگاه شهید کابلی اندیمشک، با تحلیل شرایط امروز کشور و فتنه‌های طراحی‌شده علیه نظام اسلامی تصریح کرد: در طول ۴۸ سال گذشته، توطئه‌ها و فتنه‌های بزرگی علیه این نظام طراحی شد که هرکدام به‌تنهایی می‌توانست یک کشور را از پا درآورد؛ اما جمهوری اسلامی با امداد‌های غیبی و نصرت الهی از تمامی آنها عبور کرده است.

وی با اشاره به حوادث و فتنه‌های اخیر کشور، به تشریح ابعاد جنگ شناختی دشمن پرداخت و گفت: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان عالی‌رتبه نظام می‌تواند به حیات جمهوری اسلامی پایان دهد؛ اما در این میان، رهبری که قرار بود ما جان‌فدای ایشان باشیم، خود جان‌فدای ایران و اسلام شدند. مردم نیز بار دیگر نشان دادند که پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و امروز، پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه، همچنان هر شب در میدان حضور دارند و اعلام می‌کنند تا زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمان بدهند، در میدان خواهند ماند.

سردار موحد در ادامه، عزت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی را خروجی حماسه هشت سال دفاع مقدس و خون شهدا دانست و در تبیین ریشه‌های تجاوز رژیم بعث به ایران اظهار داشت: اگرچه مسئله نفت یکی از موضوعات مطرح بود و صدام را برای این تجاوز با چنین وعده‌هایی فریب دادند، اما هدف اصلی استکبار، هراس از عظمت و ابهت جمهوری اسلامی بود. دشمن می‌دید کشوری با فرهنگی متفاوت و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی شکل گرفته که نظم و معادلات مورد نظر قدرت‌های جهانی را به چالش می‌کشد.

فرمانده سپاه کربلا، اهداف دشمن در جنگ تحمیلی را مرحله‌بندی‌شده توصیف کرد و افزود: تصرف استان خوزستان هدف اولیه، پیشروی به سمت تهران هدف بعدی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی هدف نهایی این تجاوز بود؛ اما از آنجا که این نظام، هدفی مقدس و الهی داشت، دشمن نتوانست به مقصود خود برسد.

وی با استناد به بیانات حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲، به اهداف سه‌گانه نهضت اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: امام راحل پانزده سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف خود را شامل «برچیدن ریشه رژیم شاهنشاهی»، «تشکیل حکومت جمهوری اسلامی» و در نهایت «رساندن این پرچم به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر (عج)» عنوان کردند. تا زمانی که این هدف، آرمان اصلی نظام باشد و مردم پای آن ایستادگی کرده و گوش به فرمان نایب امام زمان (عج) باشند، پیروزی از آنِ ما خواهد بود.

سردار موحد با تاکید بر نقش بی‌بدیل اتکا به خداوند در پیروزی‌های ملت ایران، گفت: اگر نصرت الهی نبود، جنگ تحمیلی هشت‌ساله برای کشور ما بسیار سنگین و سرنوشت‌ساز می‌شد. ما روزگاری حتی برای تأمین سیم خاردار با محدودیت مواجه بودیم، اما با دست خالی و تکیه بر ایمان در برابر تمام دنیا ایستادگی کردیم. امروز نیز معتقدیم چه قدرتی بالاتر از قدرت خداونداست؟ حضرت امام (ره) نیز با همین اتکا به قدرت الهی بود که با صراحت اعلام کردند: «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»

فرمانده سپاه کربلا در بخش پایانی سخنان خود که به تشریح جزئیات اردو‌های راهیان نور اختصاص داشت، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از حضور زائران، بیان کرد: به تعبیر شهید علمدار، شهدا ارادت و علاقه ویژه‌ای به حضرت صدیقه طاهره (س) داشتند؛ تا جایی که بسیاری از رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس پشت پیراهن‌های خود می‌نوشتند: «آمده‌ایم تا انتقام سیلی زهرا را بگیریم.»

وی با اعلام اینکه این اردو، نخستین دوره اعزام در سال جاری است و تلاش‌ها برای رفع اشکالات و نواقص موجود ادامه دارد، خطاب به زائران سرزمین‌های نور گفت: آنچه در این سفر اهمیت دارد، ارتباط قلبی و معنوی شما با شهداست. فراموش نکنید در مناطقی که به آنجا سفر می‌کنید، هنوز پیکر بسیاری از شهدای گمنام ما آرمیده است و با وجود آنکه بسیاری از مادران شهدا به رحمت خدا رفته‌اند، اما هنوز مادرانی هستند که چشم‌انتظار بازگشت فرزندانشان مانده‌اند.