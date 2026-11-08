مرکز مبادله ایران سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، میزبان یکصد و شصت و یکمین حراج شمش طلا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متقاضیان واجد شرایط تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۱۸ آبان فرصت دارند برای شرکت در این حراج ثبت‌نام کنند.

عمده‌فروشان شمش، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آبشده و سکوهای برخط، گروه‌های مجاز برای حضور در این حراج هستند.

شرط اصلی شرکت در حراج، واریز مبلغ ۵ میلیارد تومان (۵۰ میلیارد ریال) وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش است.

داشتن پروانه کسب معتبر با قابلیت استعلام از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز از دیگر الزامات این حراج محسوب می‌شود.

همچنین هر خریدار مجاز است در طول یک هفته تقویمی حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا خریداری کند.