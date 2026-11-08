به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۲ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه: با عبور سامانه بارشی و ریزش هوای سرد دمای هوا بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.

زمان شروع: صبح دوشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۸

زمان پایان: پیش از ظهر پنج‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۲۱

نوع مخاطره: کاهش محسوس دما بویژه در ساعات بامداد و صبح روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه.

منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات، دلیجان، زرندیه و ساوه.

اثر مخاطره: در برخی مناطق سردسیر و همچنین مناطق کوهستانی دمای هوا به کمتر از صفر درجه سلسیوس خواهد رسید که می‌تواند منجر به یخبندان و خسارت به محصولات کشاورزی شود.

توصیه: تنظیم دمای گلخانه ها، سالن‌های پرورش طیور، دامداری‌ها و انبار‌های محصولات کشاورزی و آماده سازی سیستم‌های گرمایشی - محافظت از ماشین آلات کشاورزی و سیستم‌های آبیاری از یخزدگی احتمالی - انتقال محصولات برداشت شده به انبار‌های استاندارد - خودداری از انجام هرس پاییزه در باغات.