سازمان برنامه و بودجه کشور از انتشار ۹ پیوست بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور خبر داد؛ پیوست‌هایی که محور‌هایی همچون ضوابط مالی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اولویت‌بندی اعتبارات و غربالگری طرح‌های عمرانی را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ پیوست بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شد.

این پیوست‌ها با هدف تبیین الزامات و دستورالعمل‌های مرتبط با تدوین لایحه بودجه سال آینده، موضوعات مختلفی از جمله برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه و نحوه تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیوست‌های ۹گانه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ به شرح زیر است:

۱. برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه بودجه: این پیوست به تعیین مراحل و زمان‌بندی فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اختصاص دارد.

۲. ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه: چارچوب‌ها و الزامات مالی مورد توجه در تنظیم بودجه سال آینده را مشخص می‌کند.

۳. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی: ضوابط و نحوه تنظیم پیشنهاد‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تشریح می‌کند.

۴. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: به الزامات و دستورالعمل‌های مرتبط با بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد دستگاه‌ها می‌پردازد.

۵. دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی: چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی را تعیین می‌کند.

۶. دستورالعمل اولویت و بازنگری اعتبارات هزینه‌ای: به اولویت‌بندی و بازنگری اعتبارات هزینه‌ای در فرایند تنظیم بودجه اختصاص دارد.

۷. دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: ضوابط بررسی و غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را مشخص می‌کند.

۸. دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای: چارچوب تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای را در فرایند تدوین بودجه تبیین می‌کند.

۹. نظام نوین درآمد ـ هزینه استان: این پیوست به نظام نوین درآمد ـ هزینه استان، موضوع بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اختصاص دارد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، متن کامل بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ و پیوست‌های ۹گانه آن از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است.