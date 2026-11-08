بارش باران پاییزی به هوای همدان طراوت و زیبایی دوچندان داده است و مردم شکرگزار این رحمت خداوند هستند.

طراوت هوای پاییزی، هدیه باران به دیار الوند

طراوت هوای پاییزی، هدیه باران به دیار الوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ بارش باران پاییزی در استان همدان علاوه بر افزایش طراوت هوا، موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شده است.

باران رحمت الهی که با پاییز هزار رنگ همراه شده، هوای پاک و لطافت باران دیار الوند را تماشایی‌تر کرده است.

به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی فعالیت سامانه بارشی امروز هم، بصورت بارش باران و گاهی رگبار باران، با احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید در بیشتر نقاط استان همدان ادامه دارد.