رئیس جدید دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسربر تعامل و همکاری مجموعه‌های مختلف برای اجرای قانون، تحقق عدالت و پیگیری مطالبات مردم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود علیخانی، امام جمعه رامسر، در این دیدار ضمن تبریک انتصاب دکتر بهمن سام‌خانیان به ریاست دادگستری و دکتر سید رامین معصومی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، از تلاش‌های مخلصانه، جهادی و مردمی دکتر سام‌خانیان در سال‌های تصدی مسئولیت دادستانی رامسر قدردانی کرد.

وی با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و دکتر پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، برای این انتصابات، گفت: رامسر امروز میزبان دو نیروی باتجربه، متخصص، حقوقدان، متعهد و برخوردار از روحیه انقلابی، دینی و مردمی در مجموعه دستگاه قضایی است.

امام جمعه رامسر با اشاره به ارتباط و اعتماد مردم به این دو مسئول قضایی افزود: مردم با این عزیزان احساس راحتی و صمیمیت دارند و همه ما وظیفه داریم برای پیشبرد امور شهرستان و تحقق مطالبات قانونی مردم با آنان همکاری کنیم.

دکتر علیخانی این دو مسئول قضایی را سرمایه‌های ارزشمند استان و کشور دانست و بر ضرورت حمایت و همراهی مجموعه‌های مختلف شهرستان با دستگاه قضایی تأکید کرد.

دکتر بهمن سام‌خانیان، رئیس جدید دادگستری رامسر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی امام جمعه شهرستان، وی را زبان گویای مردم و شخصیتی مطالبه‌گر با خطبه‌هایی روشنگرانه توصیف کرد.

وی همچنین به‌طور ویژه از تلاش‌ها و همکاری‌های، مسئول دفتر امام جمعه و ستاد نماز جمعه رامسر، قدردانی کرد.

دکتر سید رامین معصومی، دادستان عمومی و انقلاب رامسر نیز با اشاره به جایگاه و اثرگذاری نهاد امامت جمعه، بر ضرورت قانون‌مداری، اجرای دقیق قانون، صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ حقوق عمومی تأکید کرد و توجه به شرایط حساس کنونی کشور را در انجام مسئولیت‌های قضایی ضروری دانست.

در پایان این دیدار، رئیس دادگستری و دادستان رامسر به همراه امام جمعه شهرستان از پروژه بازسازی حوزه علمیه المهدی بازدید کردند و ضمن بررسی روند اجرای این پروژه، با جمعی از اساتید و طلاب حوزه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

درپایان امام جمعه رامسر با اهدای لوح تقدیر از سال‌ها خدمت صادقانه و اثرگذار دکتر سام خانیان در طول تصدی مسولیت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر قدردانی نمود.