مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در سفر به قم از برنامه‌ریزی برای پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه‌ها، مراکز دیالیز و بیماران خاص در هفته‌های آینده و نگاه ویژه به تأمین منابع درمانی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مشکلات تأمین منابع در حوزه سلامت گفت: با وجود تصویب ۸۵ همت اعتبار برای پرداخت بدهی‌های سازمان، این منابع هنوز به سازمان اختصاص نیافته است.

وی افزود: در حال پیگیری اخذ مصوبه هیئت دولت برای تأمین بخشی از این بدهی‌ها از محل سهام و همچنین رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای دریافت بخشی از منابع به‌صورت اوراق و نقد کردن آنها هستیم تا مطالبات مؤسسات درمانی پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، مراکز دیالیز و ارائه‌دهندگان خدمات به بیماران خاص و صعب‌العلاج را از اولویت‌های سازمان دانست و گفت: برنامه‌ریزی شده است در هفته‌های آینده و تا ماه آینده بخشی از مطالبات این مراکز پرداخت شود و بدهی‌های سال ۱۴۰۴ نیز تسویه شود.

وی با اشاره به پرداخت بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۵ به استان‌ها از ابتدای سال تا پایان شهریور افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی از ابتدای مرداد مطالباتی از بیمه سلامت دارند که تلاش می‌کنیم با پیگیری‌های انجام‌شده و تأکید رئیس‌جمهور، این تأخیر جبران شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه با اشاره به شرایط خاص استان قم گفت: جمعیت شناور استان به حدود دو میلیون نفر می‌رسد و به دلیل میزبانی از زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حجم مراجعات به مراکز درمانی قم بیشتر از ظرفیت متناسب با جمعیت ساکن استان است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم شرایط قم را به‌صورت ویژه ببینیم و با اختصاص منابع به دانشگاه علوم پزشکی، زمینه پرداخت بخشی از مطالبات و کارانه پزشکان و کارکنان مراکز درمانی را فراهم کنیم. همچنین تأمین منابع مراکز دیالیز استان در اولویت قرار دارد.

در جریان این سفر، بخش بازسازی‌شده دیالیز بیمارستان کامکار عرب‌نیا با اضافه شدن چهار تخت جدید افتتاح شد تا ظرفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی توسعه یابد.

همچنین تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان بیمه سلامت ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به امضا رسید که بر اساس آن، ۷۰ هزار نفر از طلاب و خانواده‌های آنان تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ابراز امیدواری کرد با تأمین و تخصیص منظم منابع، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و مؤسسات درمانی دولتی و خصوصی استان قم نیز هرچه سریع‌تر پرداخت و تسویه شود.



