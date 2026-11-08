فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق داخل خودرو در جریان گشت‌زنی مأموران واحد گشت کلانتری ۱۳ رجایی خبر داد و گفت: در بازرسی از متهم، مقادیری اموال سرقتی و تعدادی از ادوات و ابزار مورد استفاده در سرقت کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اعلام این خبر گفت: مأموران گشت کلانتری ۱۳ رجایی در راستای اجرای مأموریت‌های انتظامی و پیشگیری از وقوع جرائم، حین گشت‌زنی و کنترل حوزه استحفاظی به فردی مشکوک شده و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و انجام اقدامات قانونی، موفق به دستگیری متهم شدند که در بازرسی از وی، مقادیری اموال سرقتی و تعدادی ادوات و ابزار مورد استفاده در سرقت داخل خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با اشاره به انتقال متهم به مقر انتظامی و تشکیل پرونده قضایی، بیان داشت: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و تحقیقات تکمیلی در خصوص احتمال ارتکاب سرقت‌های دیگر و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

سرهنگ باباخانی در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از قرار دادن اشیای قیمتی و اموال باارزش در معرض دید داخل خودرو خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.