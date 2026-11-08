رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تنظیم قولنامه عادی برای املاکی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ دارای سند سبزرنگ شده‌اند، ممنوع است و مشاوران املاک متخلف ممکن است با مسئولیت مدنی و تبعات حقوقی مواجه شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ممنوعیت تنظیم قولنامه عادی برای املاک دارای اسناد مالکیت سبزرنگ خبر داد و تأکید کرد که معاملات این املاک باید مطابق قانون، به‌صورت رسمی ثبت شوند.

این اظهارات در نشست خبری مشترک سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که امروز (یکشنبه) برگزار شد، مطرح شد.

فقط اسناد سبزرنگ مشمول قانون الزام به ثبت رسمی هستند

بابایی با اشاره به ابهامات و سردرگمی‌های موجود درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و مردم باید با اسناد مشمول آن و تکالیف مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی آشنا باشند.

بابایی با بیان اینکه در شرایط فعلی رنگ سند مالکیت، ملاک اصلی تشخیص اسناد مشمول این قانون است، افزود: اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، به رنگ سبز هستند و مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌شوند.

قولنامه عادی برای املاک سبزرنگ اعتبار قانونی ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هشدار درباره تنظیم اسناد عادی برای این دسته از املاک تصریح کرد: اگر برای ملکی که دارای سند سبزرنگ است، قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، این سند در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی قابل استناد نخواهد بود.

بابایی در ادامه توضیح داد که اسناد مالکیت دفترچه‌ای و اسناد تک‌برگ آجری‌رنگ فعلاً مشمول این محدودیت نیستند و اسناد عادی مربوط به این املاک، مطابق مقررات فعلی، همچنان قابلیت پذیرش و استناد دارند.

مشاوران املاک متخلف با مسئولیت مدنی مواجه می‌شوند

بابایی با خطاب قرار دادن مشاوران املاک تأکید کرد: مشاوران برای معاملات مربوط به املاک دارای سند سبزرنگ، اجازه تنظیم قولنامه عادی ندارند و در صورت تخلف و ورود خسارت به طرفین معامله، ممکن است با مسئولیت مدنی مواجه شوند.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شیوه تنظیم قرارداد‌ها و نقل‌وانتقال املاک مشمول این قانون را با تغییراتی همراه کرده است.

اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی معاملات املاک خبر داد و گفت: دسترسی‌های مورد نیاز برای احراز هویت طرفین معامله و بررسی وضعیت ثبتی ملک در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است.

به گفته بابایی، تاکنون حدود ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شده‌اند.

مشاوران املاک از چه روش‌هایی می‌توانند قرارداد تنظیم کنند؟

بابایی با اشاره به تکالیف قانونی مشاوران املاک افزود: پس از احراز هویت طرفین معامله و بررسی وضعیت ثبتی ملک، مشاور املاک مطابق ماده ۳ قانون می‌تواند یکی از دو مسیر قانونی را دنبال کند:

۱. تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی برای طی مراحل قانونی و انجام انتقال رسمی.

۲. تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ۲ ماده ۳ قانون.

بر این اساس، مالکان و خریداران املاک دارای سند سبزرنگ باید پیش از انجام معامله از رعایت تشریفات قانونی ثبت رسمی اطمینان حاصل کنند تا با مشکلات حقوقی و غیرقابل استناد بودن اسناد عادی مواجه نشوند.