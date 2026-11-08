۸واحدتولیدی و صنعتی آذربایجان‌غربی به جمع ۱۰۰ واحد برتر کشور در رویدادملی (SME۱۰۰) راه یافته اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین تجلیل از واحد‌های صنعتی برگزیده آذربایجان‌غربی در رویداد ۱۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط برتر کشور (SME۱۰۰) به همت شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ارومیه برگزار شد.

رویداد ملی SME۱۰۰ با ثبت نام ۴۰۰ واحد صنعتی در کشور برپایه عملکرد ۱۴۰۴ کار خود را آغاز کرد و پس از بررسی، ۱۰۰ واحد برگزیده شد که ۸ واحد صنعتی از استان آذربایجان‌غربی جزو منتخبین بودند.