با ادامه فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه، در سطح استان به تناوب، پوشش ابر، بارش شدید باران، گاهی همراه با رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات کولاک برف، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقت و در برخی نقاط مه، پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بارش‌ها در نیمه غربی و جنوبی خصوصا شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، لردگان، فلارد و بخش‌هایی از بن، شهرکرد و کیار از شدت بیشتری برخورداراست. در این خصوص هشدار هواشناسی نارنجی شماره ۱۱ و هشدار قرمز شماره ۱ صادر گردیده است.

روز دوشنبه از فعالیت سامانه کاسته شده و به تدریج از استان خارج می‌شود.

صبح روز‌های دوشنبه و سه شنبه کاهش دما و در برخی مناطق مه پیش بینی می‌شود.

برای روز‌های سه شنبه و چهار شنبه احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق استان بخصوص برای شهرستان کوهرنگ دور از انتظار نیست.

دراین خصوص هشدار هواشناسی زرد شماره ۴۰ صادر شد.