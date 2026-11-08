در نشست مجمع شورا‌های فرهنگی عمومی آذربایجان غربی موضوعات مرتبط با فرهنگ عمومی و راهکارهای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه گفت:چارچوب وظایف شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی باید بر اساس نقشه فرهنگی باشد وکاراجرایی آن ضمیمه فرهنگی راشامل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی دراولین مجمع شورا‌های فرهنگی عمومی استان افزود: تقویت دبیرخانه و تشکیل کمیته تخصصی جزو اولویت‌های اساسی شورا‌های فرهنگ عمومی استان است.

وی بااعلام اینکه مبنای تصمیم سازی فرهنگی یک کشور، شورا‌های فرهنگ عمومی است افزود: مسئله فرهنگ تنها مربوط به نهاد‌ها و مجموعه‌های دولتی نبوده بلکه همه عرصه‌های زندگی انسان را فرهنگ تشکیل می‌دهد.

امام جمعه ارومیه به تجمعات شبانه هم اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف مهم شورا‌های فرهنگ عمومی استان تقویت تجمعات با ایده‌های جدید است.

اوافزود: حکم شرعی است که همه دراین تجمعات شرکت گسترده داشته باشیم چرا که این تجمعات شکست ترفند‌های دشمنان راسبب شده است.

استاندار آذربایجان غربی هم دراین جلسه از حضور گسترده آحاد مردم درصحنه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت:این کار باعث شده که استان هم اکنون به تراز جدیدی از امنیت ووحدت برسد.

رضا رحمانی برتقویت پیوست فرهنگی واجتماعی استان تاکید کرد و افزود:احداث مدرسه جزو مسائل اساسی بوده وائمه جمعه استان باید به آن نگاه ویژه داشته باشند.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان هم گفت:باوجود مشکلات اقتصادی جامعه، با کمک خیران شرکت کننده درتجمعات شبانه ۱۳نفر از مددجویان اززندان ارومیه ازاد شده‌اند.

دراین جلسه ائمه جمعه شهر‌های خوی، سلماس، مهاباد، چایپاره وپیرانشهروفرماندار ماکو درزمینه راه‌های تقویت شورا‌های فرهنگ عمومی استان مطالبی بیان کردند.