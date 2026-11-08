به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی امیری راد فرماندار مراغه در آیین آغاز فعالیت کانون‌های دانش آموزی هلال احمر گفت: هلال احمر به عنوان یک سازمان جهانی برای خدمت به بشریت در تلاش است.

امیری راد افزود: کانون‌های هلال احمر در راستای آموزش دانش آموزان فعالیت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: آشنا ساختن دانش آموزان با روش‌های امداد و نجات موجب کاهش تلفات جانی در حوادث خواهد شد.

فرماندار مراغه افزود:هلال احمر نهادی برخواسته از مردم برای کمک به همنوعان در حوادث غیر مترقبه است.

هادی فاتحی رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: امروز نخستین کانون دانش آموزی در هنرستان شهید رضا شکاری آغاز به فعالیت کرد.

فاتحی افزود: تا پایان سال ۵۰ کانون با عضویت بیش از ۲ هزار دانش آموز در مدارس مراغه راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد:در این کانون‌ها در بخش‌های مختلف برای دانش آموزان دوره‌های آموزش امداد و نجات برگزار خواهد شد.