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با افتتاح کانون دانش آموزی هنرستان شهید شکاری مراغه فعالیت کانونهای دانش آموزی در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی امیری راد فرماندار مراغه در آیین آغاز فعالیت کانونهای دانش آموزی هلال احمر گفت: هلال احمر به عنوان یک سازمان جهانی برای خدمت به بشریت در تلاش است.
امیری راد افزود: کانونهای هلال احمر در راستای آموزش دانش آموزان فعالیت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: آشنا ساختن دانش آموزان با روشهای امداد و نجات موجب کاهش تلفات جانی در حوادث خواهد شد.
فرماندار مراغه افزود:هلال احمر نهادی برخواسته از مردم برای کمک به همنوعان در حوادث غیر مترقبه است.
هادی فاتحی رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: امروز نخستین کانون دانش آموزی در هنرستان شهید رضا شکاری آغاز به فعالیت کرد.
فاتحی افزود: تا پایان سال ۵۰ کانون با عضویت بیش از ۲ هزار دانش آموز در مدارس مراغه راه اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد:در این کانونها در بخشهای مختلف برای دانش آموزان دورههای آموزش امداد و نجات برگزار خواهد شد.