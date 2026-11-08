یازدهمین نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تقویت مشارکت خیران و شرکت‌ها، تسریع در اجرای طرح‌های آموزشی و توجه به نگهداری مدارس برگزار شد.

نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد

نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در این نشست با قدردانی از حمایت استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات برای ساخت و تجهیز مدارس را از مهم‌ترین محورهای جلسه عنوان کرد.

وی با اشاره به موفقیت‌های علمی و قرآنی دانش‌آموزان استان گفت: دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد در مرحله نهایی لیگ علمی موفق به کسب پنج مدال شامل دو طلا، یک نقره و دو برنز شدند و در المپیادهای علمی کشوری نیز سه مدال برنز به دست آوردند.

رضایی همچنین از کسب رتبه دوم کشور در بخش حفظ ویژه در کنگره ملی قرآن و دریافت جایزه الماس از سوی یکی از دانش‌آموزان شهرستان کهگیلویه خبر داد و این موفقیت‌ها را حاصل تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مجموعه فرهنگیان دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به اجرای طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان دانش‌آموزان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های پیشرو در آغاز توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی جاری بوده است. برای توزیع شیر در مدارس حدود ۹۹ میلیارد تومان و برای تغذیه رایگان نیز حدود ۴۲ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی جمعیت دانش‌آموزی تحت پوشش طرح را ۸۵ هزار و ۹۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: قرارداد توزیع شیر برای ۲۶ هزار و ۷۴۵ دانش‌آموز منعقد شده و طرح تغذیه رایگان نیز از همین هفته آغاز می‌شود. به گفته رضایی، استان در سال گذشته در زمینه توزیع شیر در میان ۳۰ استان کشور رتبه نخست را کسب کرد.

خلقی‌پور، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، نیز از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در روز پنجشنبه پنجم آذر خبر داد و گفت: این جشنواره ابتدا برای ۲۸ آبان برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل هم‌زمانی با کنگره ملی بی‌بی حکیمه، زمان آن تغییر کرد.

وی افزود: این جشنواره با حضور مسئولان ملی و استانی، خیرین مدرسه‌ساز استان و خیرین سایر استان‌ها در مرکز استان برگزار می‌شود و برای برگزاری شایسته آن، همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه دعوت از خیرین، تأمین رفت‌وآمد و اسکان و تکریم آنان ضروری است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در تهران گفت: در این رایزنی‌ها، برای اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعهد جذب شده است. همچنین یک شرکت ملی برای ساخت یک مدرسه با مشارکت حداقل ۳۰ میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده و یکی از خیرین نیز ساخت مدرسه ویژه دانش‌آموزان دارای اوتیسم در یاسوج را پذیرفته است که امید می‌رود عملیات اجرایی آن پیش از جشنواره آغاز شود.

خلقی‌پور از اعلام آمادگی یک خیر برای کمک به تأمین زیرساخت آب آشامیدنی روستاهای فاقد شبکه آب نیز خبر داد و گفت: این خیر آمادگی دارد برای هر روستا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان کمک کند که لازم است این موضوع با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان پیگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل مجامع خیرین مدرسه‌ساز در شهرستان‌ها افزود: در حال حاضر تنها شهرستان بهمئی دارای مجمع خیرین مدرسه‌ساز است و انتظار می‌رود مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها برای تشکیل این مجامع اقدام کنند تا زمینه برگزاری جشنواره‌های شهرستانی نیز فراهم شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز همچنین خواستار اختصاص بخشی از برنامه جشنواره به معرفی و تجلیل از خیرین بومی شد و گفت: هدایت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به سمت مدرسه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های ملی، از جمله بستر «بساز مدرسه»، می‌تواند به توسعه عدالت آموزشی و رفع کمبود فضاهای آموزشی در مناطق محروم کمک کند.

کریمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، با اشاره به ظرفیت قانونی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای مشارکت در مدرسه‌سازی گفت: بر اساس ابلاغیه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شرکت‌ها موظف‌اند منابع مسئولیت اجتماعی خود را تا زمان رفع نیازهای فضاهای آموزشی، در اولویت ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم و کم‌برخوردار قرار دهند.

وی با بیان اینکه مکاتباتی با شماری از دستگاه‌ها و شرکت‌های استانی از جمله بیمه سلامت، شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت گاز و بانک‌های مسکن، ملی و سپه انجام شده است، افزود: تاکنون پاسخی از برخی مجموعه‌ها دریافت نشده و پیگیری‌ها برای جلب مشارکت آنان ادامه دارد.

کریمی با اشاره به نمونه‌هایی از مشارکت بانک‌ها و شرکت‌ها در مدرسه‌سازی گفت: بانک رفاه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت مدرسه دوکلاسه در سرفاریاب، بانک قرض‌الحسنه مهر ۱۰ میلیارد تومان در سال جاری، بانک تجارت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت مدرسه سه‌کلاسه در کاکان و پتروشیمی گچساران نیز ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ساخت دو مدرسه تعهد کرده‌اند.

وی همچنین از تفاهم‌نامه ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری یاسوج برای بهسازی مدارس خبر داد و گفت: بخشی از این اعتبار در اجرای طرح‌های بهسازی، از جمله مدرسه طلوع فجر، مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان، میزان تعهدات خیرین و مشارکت‌کنندگان در سال ۱۴۰۴ را برای اجرای ۸۹ پروژه شامل ۲۸۳ کلاس درس، در مجموع ۲۷۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: شرکت اسکان ایران وابسته به بنیاد علوی نیز تعهد ۱۶۰ میلیارد تومانی برای مشارکت در طرح‌های مدرسه‌سازی داشته است.

وی با اشاره به تعهدات ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان برگزاری این نشست نیز گفت: در این مدت برای اجرای ۳۰ پروژه شامل ۱۷۸ کلاس درس، ۱۸۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعهد ایجاد شده است.

کریمی همچنین از اعلام آمادگی بانک پاسارگاد برای مشارکت در ساخت مدرسه در منطقه دیشموک خبر داد و گفت: این بانک درخواست معرفی زمین برای اجرای طرح را مطرح کرده که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

سهمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد، نیز با تأکید بر اولویت حوزه آموزش در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع استان گفت: با وجود محدودیت اعتبارات، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نوسازی مدارس از اولویت‌های اصلی استان هستند و این موضوع در رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دنبال شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش و دانشگاه یاسوج از نخستین دستگاه‌هایی بودند که در تخصیص اعتبارات استان مورد توجه قرار گرفتند و بخشی از منابع و تنخواه مورد نیاز آنان پیش از برخی دستگاه‌های دیگر تأمین شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین از اجرای طرح تهیه اطلس جامع مدارس کشور خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس در حال اجراست و اطلاعات جامعی از مدارس، از جمله موقعیت جغرافیایی، مدیر مدرسه، قدمت و وضعیت ساختمان، زیربنا و امکانات آن‌ها را در بر می‌گیرد.

سهمگین با اشاره به همکاری شرکت پست در گردآوری اطلاعات میدانی و مکان‌یابی مدارس افزود: تلاش می‌شود اطلاعات این طرح طی یک ماه تکمیل شود تا برنامه‌ریزی برای توسعه و بهسازی مدارس بر پایه اطلاعات دقیق انجام گیرد و از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و آزمون‌وخطا جلوگیری شود.

رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز در این نشست با تبریک موفقیت‌های دانش‌آموزان استان گفت: این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه‌ای از عوامل، از جمله شورای آموزش و پرورش، مدارس، اداره‌کل نوسازی مدارس و خیرین اس

ت و باید با هم‌افزایی، مسیر تحول آموزش و پرورش و تحقق عدالت آموزشی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه توزیع شیر و تغذیه رایگان دانش‌آموزان افزود: سهمیه‌ها، قراردادها و مراحل اجرایی این طرح‌ها پیگیری شده و آغاز توزیع آن‌ها اقدام ارزشمندی در حمایت از دانش‌آموزان است.

استاندار با تأکید بر نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی گفت: بخش قابل توجهی از مدارسی که به بهره‌برداری می‌رسند، با مشارکت کامل یا بخشی از هزینه‌ها از سوی خیرین ساخته شده‌اند و باید این ظرفیت بیش از گذشته تقویت شود.

رحمانی با اشاره به ضرورت برگزاری منظم نشست‌ها و جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز در سطح استان و شهرستان‌ها تأکید کرد: مصوبات این نشست‌ها باید به‌صورت مکتوب ثبت و تا حصول نتیجه پیگیری شود و برگزاری سالانه جشنواره‌ها به یک برنامه مستمر تبدیل شود.

وی هزینه پیش‌بینی‌شده برای برگزاری جشنواره خیرین مدرسه‌ساز را سه میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از سوی مجمع خیرین، ۴۰۰ میلیون تومان از محل مشارکت شهرداری‌ها، ۵۰۰ میلیون تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ۴۰۰ میلیون تومان به‌صورت مشترک از سوی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از سوی شرکت نفت تأمین می‌شود.

استاندار همچنین خواستار دعوت از اعضای شورای تأمین استان برای حضور در جشنواره شد و بر پیگیری تعهدات دستگاه‌ها و مجموعه‌های ملی در اجرای طرح‌های نهضت عدالت آموزشی تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به وجود بیش از ۱۲ پروژه باقی‌مانده در این حوزه گفت: تعهدات بانک صادرات، بانک پاسارگاد، بنیاد علوی، هلدینگ خلیج فارس و دیگر مجموعه‌ها باید به‌طور جدی پیگیری شود. همچنین توافق‌های قبلی با بنیاد مستضعفان برای ساخت یک یا دو مدرسه باید از مرحله تفاهم و مکاتبه به مرحله اجرا برسد.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن برخی توافق‌های ملی در سطح دستگاه‌های عملیاتی افزود: صرف امضای تفاهم‌نامه و ارسال نامه کافی نیست و مدیران باید تا زمان تحقق تعهدات و آغاز عملیات اجرایی، موضوع را دنبال کنند.

استاندار با اشاره به وضعیت مدارس کوچک و کم‌برخوردار استان گفت: حدود ۹۵۰ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در استان وجود دارد که بخش زیادی از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و با ساختمان‌های سنگی یا فرسوده فعالیت می‌کنند. این مدارس باید در مرحله بعدی نهضت عدالت آموزشی مورد توجه ویژه قرار گیرند؛ به‌ویژه اینکه روند بازگشت جمعیت به برخی روستاها نیز افزایش یافته است.

رحمانی همچنین با قدردانی از شهرداری یاسوج در زمینه همکاری برای بهسازی مدارس، از شهرداری دهدشت خواست در تسهیل روند نوسازی و کاهش یا بخشودگی هزینه‌های مرتبط، از این الگو استفاده کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مراقبت و نگهداری از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه استان گفت: مدیریت مصرف برق و گاز، نگهداری تأسیسات و بهبود فضای مدارس باید در چارچوب برنامه‌های مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای معلمان و فرهنگیان شد و افزود: این دوره‌ها باید متناسب با مسائل روز جامعه و نیازهای دانش‌آموزان طراحی شود تا معلمان آمادگی بیشتری برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و مسائل نسل جدید داشته باشند.

رحمانی با اشاره به جایگاه مصوبات شورای آموزش و پرورش در تصمیم‌گیری‌ها گفت: مصوبات این شورا مبنای اقدام و اجراست و معرفی مصوبات موفق و آثار آن‌ها می‌تواند زمینه الگوبرداری و رقابت سازنده میان شوراهای آموزش و پرورش را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد آموزش و پرورش در حوزه رسیدگی به مسائل و نارضایتی‌های کارکنان اظهار کرد: بر اساس گزارش حوزه تخلفات اداری استانداری، آموزش و پرورش از نظر میزان نارضایتی‌های مطرح‌شده، وضعیت مطلوبی داشته و کمترین موارد نارضایتی در این دستگاه گزارش شده است.

استاندار همچنین خواستار پیگیری تأمین اعتبار و صدور ماده ۲۳ برای دو هنرستان فنی‌وحرفه‌ای پیش‌بینی‌شده در شهرستان بویراحمد شد و بر تسریع در بررسی و ساماندهی سامانه‌های گرمایشی مدارس تأکید کرد.