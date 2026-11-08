به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرآیند ثبت درخواست محدوده‌های معدنی در سامانه کاداستر طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی دفتر اکتشاف وزارت صمت برای استان آذربایجان غربی از امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه آغاز می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان با اعلام این خبر و با بیان اینکه فعلا محدودیت زمانی خاتمه برای ثبت و ورود به سامانه اعلام نشده است، گفت: متقاضیان واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی معتبر می‌باشند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست محدوده مد نظر خود با ورود به سامانه کاداستر اقدام نمایند.

خیرخواه افزود: فرآیند ثبت درخواست بدین گونه است که متقاضیان واجد شرایط در گام اول، مشخصات و مستندات مرتبط با بررسی صلاحیت را در سامانه کاداستر وارد و در صورت تایید، وارد گام بعدی یعنی درج مختصات محدوده مد نظر خواهند شد.

وی افزود: در صورت آزاد و بلامعارض بودن محدوده درخواستی، محدوده به نام متقاضی ثبت و فرآیند انجام استعلامات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن آغاز می‌گردد.



مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت درخواست‌های معدنی در سامانه کاداستر در حال حاضر صرفا برای محدوده‌های معدنی آزاد و غیر بلوکه مقدور بوده و تا اطلاع ثانوی این امکان برای محدوده‌های بلوکه جاری نمی‌باشد.