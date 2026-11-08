به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، او با بهره‌گیری از ذوق و استعداد ادبی، آثار ارزشمندی در قالب‌های مختلف شعر فارسی از خود به یادگار گذاشت. از مهم‌ترین آثار او می‌توان به «شکرستان»، مجموعه اشعارش، «هزاردستان»، با الهام از داستان‌های هزار و یک شب، و منظومه‌های «داوودنامه» و «سلیمان و بلقیس» اشاره کرد.

داوودنامه از جمله منظومه‌های مذهبی منسوب به اوست که به روایت داستان‌های حضرت داوود (ع) می‌پردازد.