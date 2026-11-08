به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احسان ذبیح‌زاده، در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به تداوم دوره گرم سال تا پایان مهرماه گفت: دوره گرم امسال از نیمه اردیبهشت آغاز شد و در مهرماه نیز با وجود ورود به فصل پاییز، گرمای غیرمتعارفی را تجربه کردیم.

وی افزود: با وجود ناترازی‌های موجود در صنعت برق که طی دو سال گذشته تجربه شده، عمق ناترازی در مسیر کاهش قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که این رقم از ۱۴ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار مگاوات در سال جاری رسیده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین برق اوج بار سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: ۱۴ مگاپروژه برای عبور از اوج بار سال آینده طراحی شده و برنامه‌ریزی برای ورود ظرفیت قابل توجهی از تولید برق به مدار در حال انجام است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، برنامه‌ریزی برای اضافه شدن ۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی انجام شده و در سایر فناوری‌های تولید برق نیز متناسب با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

کشف ۴۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق

وی با اشاره به اقدامات صنعت برق برای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق گفت: شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز با روش‌های مختلف، از جمله دریافت اطلاعات مردمی و شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف، در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی صنعت برق افزود: در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز و ۱۷ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده است.

ذبیح‌زاده از هموطنان خواست موارد مصرف غیرمجاز برق و فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا همکاران صنعت برق در کوتاه‌ترین زمان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق آسیب جدی به شبکه وارد می‌کند، گفت: برای گزارش‌های مردمی نیز پاداش‌هایی در نظر گرفته شده که بسته به نوع و میزان گزارش، از سه تا ۵۰ میلیون تومان متغیر است

سخنگوی صنعت برق در ادامه درباره تغییر تعرفه‌های برق توضیح داد: با ابلاغ نرخ جدید هزینه سوخت نیروگاهی از سوی وزارت نفت از ابتدای آبان، هزینه تأمین برق نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و خریداران برق، در نهایت مشترکان هستند که بخشی از این افزایش هزینه را در قبوض خود پرداخت خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی برای تعیین چگونگی اعمال هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان پیش‌بینی شده است و میزان پرداخت نیز متناسب با الگوی مصرف هر مشترک خواهد بود

ذبیح‌زاده گفت: مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند، کمترین هزینه را پرداخت می‌کنند؛ به‌طوری‌که هزینه برق برای مصرف در محدوده الگو در ماه جاری حدود ۷ هزار تومان و برای مصرف تا یک‌ونیم برابر الگو حدود ۲۲ هزار تومان خواهد بود. برای پله‌های بالاتر مصرف نیز تعرفه‌های دیگری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، افزود: زیرساخت‌های لازم برای اعمال این تغییرات فراهم می‌شود و جزئیات هزینه‌ها در آینده در قبوض برق مشترکان اعلام خواهد شد

سخنگوی صنعت برق همچنین درباره وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی گفت: در نیمه نخست سال، ظرفیت تأمین سوخت به‌گونه‌ای است که نیروگاه‌های حرارتی معمولاً محدودیت جدی در این زمینه ندارند؛ اما با افزایش مصرف گاز در فصل سرد سال، نیروگاه‌های حرارتی نیز ممکن است با محدودیت تأمین سوخت مواجه شوند.