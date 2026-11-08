

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛احسان بیرانوند با اشاره به امضای قرارداد تولید سالانه شش هزار تن خوراک آبزیان در استان گفت:این طرح با رویکردی علمی، تخصصی و اقتصادی و با هدف حمایت عملی از تولیدکنندگان بخش آبزی‌پروری ،افزایش بهره‌وری و تقویت زنجیره ی تأمین نهاده‌های مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در استان اجرایی می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه آبزی‌پروران لرستان با تأکید بر اهمیت کیفیت خوراک در اقتصاد تولید افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های پرورش ماهی، کیفیت خوراک و مدیریت صحیح ضریب تبدیل غذایی (FCR) است.

وی بیان کرد: تولید خوراک استاندارد و باکیفیت، متناسب با نیازهای تغذیه‌ای و زیستی آبزیان ،افزایش سرعت و کیفیت رشد ماهی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی از اهداف اجرای این طرح است.

بیرانوند افزود:همه ی مراحل اجرای طرح، از تأمین و خرید مواد اولیه تا فرآیند تولید و عرضه محصول با نظارت مستقیم و مشارکت اجرایی متخصص اتحادیه انجام خواهد شد.

وی گفت: خوراک تولیدی با برند اختصاصی اتحادیه آبزی‌پروران استان لرستان و با رعایت الزامات فنی و استانداردهای کیفی عرضه می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری نهاده ی مورد نیاز مزارع خود را تأمین کنند.

مدیر عامل اتحادیه آبزی‌پروران لرستان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌های تولید نباید به افت کیفیت مواد اولیه و خوراک مصرفی منجر شود، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های آبزی‌پروری از مسیر افزایش کیفیت خوراک، بهبود ضریب تبدیل غذایی و ارتقای بهره‌وری محقق شود.

بیرانوند تأکید کرد :اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان، زمینه ی افزایش سودآوری مزارع، تقویت توان رقابتی آبزی‌پروران و توسعه ی پایدار صنعت شیلات استان لرستان را فراهم خواهد کرد.