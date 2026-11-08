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مدیرعامل اتحادیه آبزیپروران لرستان از امضای قرارداد راهبردی برای تولید سالانه شش هزار تن خوراک ماهی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛احسان بیرانوند با اشاره به امضای قرارداد تولید سالانه شش هزار تن خوراک آبزیان در استان گفت:این طرح با رویکردی علمی، تخصصی و اقتصادی و با هدف حمایت عملی از تولیدکنندگان بخش آبزیپروری ،افزایش بهرهوری و تقویت زنجیره ی تأمین نهادههای مورد نیاز مزارع پرورش ماهی در استان اجرایی میشود.
مدیرعامل اتحادیه آبزیپروران لرستان با تأکید بر اهمیت کیفیت خوراک در اقتصاد تولید افزود: یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر هزینههای پرورش ماهی، کیفیت خوراک و مدیریت صحیح ضریب تبدیل غذایی (FCR) است.
وی بیان کرد: تولید خوراک استاندارد و باکیفیت، متناسب با نیازهای تغذیهای و زیستی آبزیان ،افزایش سرعت و کیفیت رشد ماهی و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی از اهداف اجرای این طرح است.
بیرانوند افزود:همه ی مراحل اجرای طرح، از تأمین و خرید مواد اولیه تا فرآیند تولید و عرضه محصول با نظارت مستقیم و مشارکت اجرایی متخصص اتحادیه انجام خواهد شد.
وی گفت: خوراک تولیدی با برند اختصاصی اتحادیه آبزیپروران استان لرستان و با رعایت الزامات فنی و استانداردهای کیفی عرضه میشود تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری نهاده ی مورد نیاز مزارع خود را تأمین کنند.
مدیر عامل اتحادیه آبزیپروران لرستان با تأکید بر اینکه کاهش هزینههای تولید نباید به افت کیفیت مواد اولیه و خوراک مصرفی منجر شود، گفت: همچنین باید کاهش هزینههای آبزیپروری از مسیر افزایش کیفیت خوراک، بهبود ضریب تبدیل غذایی و ارتقای بهرهوری محقق شود.
بیرانوند تأکید کرد :اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینههای تولیدکنندگان، زمینه ی افزایش سودآوری مزارع، تقویت توان رقابتی آبزیپروران و توسعه ی پایدار صنعت شیلات استان لرستان را فراهم خواهد کرد.