معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش ۵۰ درصدی مداخلات انسانی در ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طاهریان این تحول را یکی از اهداف اصلی و از مهم‌ترین دستاوردهای تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و گفت: با بهره‌برداری سراسری از سامانه بازطراحی‌شده «ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»، بیش از ۳۲ هزار شرکت و بالغ بر دو هزار مورد تغییرات شرکت‌ها از طریق این سامانه ثبت شده است.

طاهریان این امر را نتیجه «قاعده‌مند کردن سیستمی» تمامی فرآیند‌های کسب‌وکار در سامانه بازطراحی‌شده «ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» معرفی کرد و گفت: در سامانه جدید، اقلامی که پیش‌تر نیازمند اعمال نظر دستی کارشناسان بود؛ از تعیین واحد ثبتی بر اساس محل اقامتگاه، تعیین حداقل سرمایه لازم و نیز اخذ مجوز‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت اقتصادی، اکنون به‌طور خودکار و هوشمند توسط سامانه جدید کنترل و تأیید می‌شوند.

طاهریان همچنین استفاده از کدینگ استاندارد ISIC، استعلام آنی مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌ها و بررسی هوشمند اساسنامه‌های تیپ را از دیگر مواردی معرفی کرد که نیاز به مداخله انسانی را به حداقل رسانده است.

محسن طاهریان، یکی از چالش‌های اصلی در سامانه پیشین ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را آمار بالای رد پرونده‌ها معرفی کرد و گفت: در این خصوص، ۷۰ درصد پرونده‌ها تنها به دلیل تعیین نام نامناسب رد شده‌اند، اما در سامانه بازطراحی‌شده، سرویس هوشمند «نام‌یار» با استعلام آنی نام‌های پیشنهادی، نه تنها از تکراری بودن یا مشابهت‌های احتمالی پیشگیری کرده بلکه نام‌های مجاز را نیز به متقاضی پیشنهاد می‌دهد.

وی افزود: این امر از رد پرونده‌ها و نیز رفت و برگشت‌های مکرر آنها به شکل قابل توجهی جلوگیری کرده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک دقیق انواع اشخاص حقوقی و تعریف هوشمند سمت‌ها را از دیگر عوامل کاهش مداخلات انسانی معرفی کرد و گفت: برخلاف گذشته که انتخاب سمت‌ها برای کاربران بسیار دشوار بود، اکنون سیستم به‌صورت خودکار اساسنامه‌های تیپ هر سازمان را شناسایی و تولید کرده و متقاضی را از سردرگمی در انتخاب سمت‌ها به مسیر درست هدایت می‌کند.

محسن طاهریان، «کارتابل اختصاصی» اعضای شرکت‌ها را از دیگر قابلیت‌های سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری عنوان کرد و افزود: به منظور افزایش شفافیت و رضایت‌مندی شهروندان در سامانه جدید، تمامی اعلانات، فرآیند‌های تأسیس و تغییرات و حتی جزئیات نقل و انتقال سهام در «کارتابل اختصاصی اعضا» به‌صورت برخط قابل مشاهده است.

طاهریان گفت: علاوه بر این، با حذف کامل پست فیزیک مدارک و پیاده‌سازی زیرساخت «تمام‌الکترونیک»، نیاز به جابه‌جایی حتی یک برگ کاغذ از بین رفته و تمامی اسناد از صورت‌جلسات تا اساسنامه به‌صورت سیستمی تولید و با امضای الکترونیک (نرم‌افزاری یا توکن) نهایی می‌شوند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پایان به موضوع ساده‌سازی فرآیند‌های ثبت شرکت‌ها در سامانه بازطراحی‌شده پرداخت و در خصوص نتایج این ساده‌سازی گفت: در سامانه جدید، با طراحی معماری یکپارچه، تمامی فرآیند‌های تأسیس و تغییرات شرکت‌ها به‌گونه‌ای ساده‌سازی شده‌اند که هر شهروند بدون نیاز به دانش تخصصی ثبتی، قادر است صفر تا صد امور شرکت خود را به‌صورت کاملاً برخط، سیستمی، بدون استفاده از کاغذ و در کمتر از پنج روز کاری به سرانجام برساند.