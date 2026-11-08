مسئولان و کارشناسان حوزه آب در نشست ملی تحویل حجمی، تدوین نقشه راه مشترک را برای کنترل برداشت و مدیریت مصرف آب کشاورزی ضروری دانستند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و موانع فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن مؤثر نظام تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی بیان کرد.

محمدمهدی قاسمی با اشاره به اینکه این سیاست با وجود تأکید در اسناد بالادستی، طی حدود سه دهه گذشته به‌طور مؤثر اجرا نشده است، گفت: تحقق آن تنها با نصب تجهیزات اندازه‌گیری امکان‌پذیر نیست و به زیرساخت‌های فنی، قرارداد‌های روشن، تأمین منابع مالی و مشارکت بهره‌برداران نیاز دارد.

در ادامه، نادر عباسی، دبیر نشست، تأکید کرد: اندازه‌گیری آب بدون تعیین سقف مجاز برداشت و کنترل انحراف از سهمیه، لزوماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود.

وی مدیریت یکپارچه منابع آب، شفاف‌سازی حقوق بهره‌برداران و کنترل مسیر‌های تأمین و برداشت را از الزامات اجرای این نظام دانست.

در این نشست، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت تشکل‌های آب‌بران و تدوین نقشه راه ملی و برنامه اقدام مشترک میان دستگاه‌های مسئول بررسی شد.

نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» ۱۷ آبان با حضور مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان بخش خصوصی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد.