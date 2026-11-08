وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اولویت ساخت مسکن در شهر‌های مرزی، کوچک و ساحلی گفت: براساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأمین زمین برای ساخت مسکن در این شهر‌ها در اولویت قرار دارد.

اولویت تامین زمین به شهر‌های ساحلی کوچک و مرزی

اولویت تامین زمین به شهر‌های ساحلی کوچک و مرزی

به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق در جلسه پایش طرح های حمایتی مسکن گقت: از مجموع هزار و ۴۶۰ شهر کشور، ۴۰۰ شهر جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر دارند، که تاکنون تنها ۳.۷ درصد اراضی به این شهرها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته با بنیاد مستضعفان افزود: مقرر شد اراضی مربوط به بنیاد مستضعفان نیز وارد چرخه تأمین مسکن حمایتی شود همچنین بررسی‌های فنی برای شناسایی و اختصاص زمین های این نهاد در اولویت قرار گیرد و اراضی مناسب برای ساخت مسکن حمایتی و تأمین مسکن محرومان از سوی بنیاد مستضعفان تأمین شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ایجاد پیشرفت ملموس در طرح های مسکن حمایتی تصریح کرد: زمانی که مردم آورده مالی خود را واریز می‌کنند اما تغییری در روند اجرای طرح هاو پیشرفت فیزیکی مشاهده نمی‌کنند، طبیعتاً برای واریز مبالغ بعدی انگیزه‌ای نخواهند داشت.

صادق تأکید کرد: با تحقق پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، مردم نیز برای انجام واریزی‌های بعدی ترغیب می‌شوند.