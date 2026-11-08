رئیس انجمن مس ایران گفت: بهره‌برداری از ظرفیت‌های قابل توجه صنعت مس در کشور، نیازمند ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، رفع موانع لجستیکی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است.

وحید اسلامیان، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به جایگاه راهبردی مس در اقتصاد جهانی و ظرفیت‌های معدنی کشور افزود: ایران از نظر موقعیت زمین‌شناسی در محدوده کمربند مس قرار دارد و این موضوع یک فرصت ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی، استخراج و فرآوری مس به شمار می‌رود. برای بهره‌گیری از این مزیت باید مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های زیرساختی صنعت مس افزود: یکی از مسائل مهم این بخش، مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل است که باید برای بهبود آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. همچنین بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی کشور بیش از ۱۵ سال عمر دارند و فرسودگی این تجهیزات بر بهره‌وری، هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری معادن تأثیر می‌گذارد.

رئیس انجمن مس ایران با بیان اینکه مس به یکی از مواد معدنی استراتژیک در اقتصاد آینده جهان تبدیل شده است، افزود: توسعه خودرو‌های برقی، هوش مصنوعی، سلول‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، صنایع الکترونیک و تولید تراشه‌ها، تقاضای جهانی برای مس را افزایش داده است. این روند نشان می‌دهد که مس در تحولات فناورانه و گذار جهانی به سمت انرژی‌های پاک نقشی اساسی دارد.

اسلامیان ادامه داد: افزایش مصرف جهانی مس و رشد تقاضا در صنایع نوین، جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز را بیش از گذشته افزایش داده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش معدن ماهیتی بلندمدت دارد و برای تحقق بازدهی مناسب، به ثبات سیاست‌گذاری، تأمین مالی پایدار و برنامه‌ریزی اصولی نیازمند است.

وی با اشاره به چشم‌انداز مثبت بازار مس گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، برقی‌سازی حمل‌ونقل و گسترش فناوری‌های پیشرفته، فرصت مناسبی برای کشور‌های دارای ذخایر مس ایجاد کرده است تا سهم بیشتری از زنجیره ارزش جهانی این فلز راهبردی به دست آورند.

رئیس انجمن مس ایران در پایان گفت: برخورداری ایران از ذخایر و ظرفیت‌های زمین‌شناسی مس، در کنار افزایش تقاضای جهانی، می‌تواند زمینه‌ساز جهش سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد. تحقق این فرصت راهبردی مستلزم نوسازی ناوگان معدنی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و حرکت از خام‌فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.