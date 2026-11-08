نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، در مراسم زیارت و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام گفت: شهدا با آگاهی از حقیقت دنیا و آخرت، جان و مال خود را برای صیانت از دین خدا و دفاع از حقیقت فدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ نماینده ولی فقیه در استان، در مراسم زیارت و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در هیئت کهف‌الشهدا بیرجند گفت: شهدا با آگاهی از حقیقت دنیا و آخرت، جان و مال خود را برای صیانت از دین خدا و دفاع از حقیقت که همان هدف اولیای خداست، در طبق اخلاص گذاشتند و با انتخاب شهادت، مسیر کمال و سعادت را پیمودند.

آیت ا... عبادی با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت صبر و استقامت در مسیر حق افزود: میدان داران ایران، با صبر، پایداری و استقامت در مسیر دین خدا ایستاده‌اید و از ارزش‌های الهی دفاع می‌کنند که ارزش و جایگاه این صبر و ایستادگی، بسیار بالاست.

خراسان جنوبی در دهه فاطمیه، میزبان ۶ شهید گمنام است که پیکر دوشهید، در روز شهادت حضرت زهرا(س) در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شود.