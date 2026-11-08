استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ساخت سه پالایشگاه با ظرفیت‌ روزانه ۱۲۰ هزار، ۷۵ هزار و ۱۱۰ هزار بشکه در شهرستان گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار از اجرای ۱۳ طرح بزرگ اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی گچساران خبر داد و گفت: ساخت پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، صنایع پایین‌دستی. کارخانه تولید شیشه و تولید لوله از مهمترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان است.

یدالله رحمانی افزود طرح بزرگ اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان تعریف شده است که تسریع در اجرای آنها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به استقرار واحد‌های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پیش از تعیین سازمان متولی آن افزود: این موضوع اتفاقی کم‌نظیر در کشور است و طرح های مستقر در منطقه از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ساخت سه پالایشگاه با ظرفیت‌های روزانه ۱۲۰ هزار، ۷۵ هزار و ۱۱۰ هزار بشکه را از مهمترین طرح‌های پیش‌بینی‌شده در منطقه برشمرد و گفت: طرح‌های پتروشیمی، صنایع شیشه، کربنات سدیم، انبار‌ها و دیگر پروژه‌های صنعتی نیز در این مجموعه اقتصادی دنبال می‌شود.

رحمانی با اشاره به روند اجرای مجتمع پلیمر گچساران بیان کرد: این مجتمع با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن، بیش از۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با همکاری بانک صادرات، منابع ریالی مورد نیاز آن تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این مجتمع مطابق برنامه زمان‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۶ باید به بهره‌برداری برسد افزود: پالایشگاه نفت نیز به‌عنوان یک واحد پایین‌دستی پتروشیمی با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری بخش خصوصی و ظرفیت تولید سالانه ۱۷۰ هزار تن در حال احداث است که تاکنون ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است