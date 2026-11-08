سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید میدانی نمایندگان مجلس از بندرعباس، قشم، میناب و سیریک منجر به شناسایی نیاز‌های فوری این مناطق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح سفر هیئت پارلمانی متشکل از اعضای هیئت رئیسه مجلس و معاونان وزیران به مناطق رزم جنوب کشور گفت: این هیئت در روزهای (پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۵) به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی و به منظور بازدید از مناطق رزم جنوب کشور، عرض خداقوت و تقویت روحیه نیروهای جهادی، نظامی و انتظامی و مسئولان منطقه، بررسی آخرین وضعیت پشتیبانی و لجستیکی و نیازهای فوری و ضروری و پیگیری برای رفع آن‌ها، سفری به استان هرمزگان و شهرهای بندرعباس، قشم، میناب و سیریک انجام داد.

گودرزی با اشاره به ترکیب هیئت افزود: در این سفر علاوه بر اینجانب آقایان حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، روح‌اله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس و ابوالحسن مصطفوی غمام نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور داشتند.

همچنین محمدرضا دشتی اردکانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، آرش کردی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو، صفی‌اله رمضانخانی مدیرکل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدمحمدعلی امامی مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت را همراهی می‌کردند.

گودرزی ادامه داد: اعضای هیئت در نخستین برنامه، در چهارمین نشست «ستاد ملی شهدای میناب» با موضوع بررسی طرح جامع توسعه میناب که به ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بندرعباس برگزار شد، شرکت کردند و در این نشست نایب رئیس مجلس حادثه میناب را زخمی عمیق عنوان کرد که هرگز بهبود نمی‌یابد و تأکید کرد باید حادثه میناب، غیرت و مقاومت خانواده‌های شهدای میناب در دنیا پرآوازه شود.

عضو هیقت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در ستاد ملی شهدای میناب مقرر شد تصمیم‌ها و مصوبات این نشست مورد حمایت و پیگیری مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا گامی کوچک برای میناب و شهدای آن باشد.

وی افزود: اعضای هیئت از اسکله مسافربری شهید حقانی بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین پایانه مسافری دریایی ایران بازدید و در جریان روند پذیرش مسافر و تردد شناورها و قایق‌ها قرار گرفتند.

این اسکله در فروردین و تیرماه سال جاری چندین نوبت توسط ارتش آمریکا و اسرائیل بمباران شده بود. بازدید از اسکله مسافربری شهید ذاکری قشم نیز انجام شد؛ این اسکله به عنوان اولین اسکله مسافری قشم و اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسیر دریایی تردد مسافران بین بندرعباس و قشم مورد بازدید قرار گرفت و اعضای هیئت با عوامل اجرایی و تعدادی از مسافران حاضر در این اسکله گفت‌وگو کردند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تشریح بازدید از محل اصابت منطقه مسکونی چاه تنگوی قشم گفت: در ساعات ابتدایی بامداد (پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵)، ارتش تروریستی آمریکا مناطقی از ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد و در یکی از این حملات، منطقه مسکونی چاه تنگو جزیره قشم مورد اصابت موشک قرار گرفت و باعث خسارت و تخریب چندین منزل مسکونی شد و سه عضو یک خانواده در این حمله جنایتکارانه به شهادت رسیدند. اعضای هیأت با حضور در محل حادثه، ضمن اطلاع از جزئیات اقدام تجاوزکارانه، با ساکنان منطقه صحبت و از یکی از فرزندان این خانواده شهید دلجویی کردند.

گودرزی اضافه کرد: بازدید از اسکله صیادی دوحه قشم و بررسی وضعیت تأسیسات بندری و زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و صیادی، و همچنین بازدید از بندر بهمن و گمرک قشم از دیگر برنامه‌های هیأت بود. اسکله بهمن در ۱۱ فروردین‌ماه طی چند نوبت هدف حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت و انبارها و سوله‌های مستقر در بندر بهمن که از مهم‌ترین مراکز تجاری و اقتصادی جزیره قشم است، هدف قرار گرفتند. هیئت پارلمانی جزئیات خسارات وارده به این بندر را مشاهده و بررسی کرد.

وی عنوان کرد: در دیدار با امام جمعه، فرماندهان نظامی و مسئولان قشم، سخنان امام جمعه، فرماندار، رئیس تعاونی صیادان و نماینده صیادان استماع شد. امام جمعه قشم بر اتحاد بیشتر از گذشته بین مردم سنی و شیعه این جزیره در جریان جنگ رمضان تأکید کرد و توجه به اسکله هامون و تأمین دارو و تجهیزات درمانگاه هنگام مطرح شد.

فرماندار قشم توجه بیشتر به جامعه صیادی به عنوان بیشترین قشر آسیب‌دیده ناشی از جنگ را خواستار شد و رئیس تعاونی صیادان، اشتغال صیادان و تأمین سوخت مورد نیاز را مهم‌ترین نیاز اکنون جامعه صیادی عنوان کرد. نماینده صیادان قشم نیز توقف قایق‌ها به دلیل نداشتن سوخت، تدبیر برای ۶۵ درصد صیادی بدون مجوز در حال انجام، کارت‌های سفید سوخت، جلوگیری از صید ترال و مخرب و نحوه جبران خسارات وارده به قایق‌های بدون مجوز را تشریح کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: اعضای هیئت از چند مقر نظامی، سنگرها، تونل‌های نگهبانی و تجهیزات مستقر در جزیره قشم بازدید و با نیروهای نظامی و مردمی حاضر گفت‌وگو کردند. مهم‌ترین موارد اعلام‌شده از سوی آنان عبارت بود از ضرورت تداوم پشتیبانی اعم از دارو، تغذیه، جیره و اقلام خوراکی؛ تخصیص اعتبار لازم برای تامین اقلام مورد نیاز لجستیک.

گودرزی افزود: تأمین تجهیزات از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان اموال تملیکی مانند موتورسیکلت، باتری و غیره؛ تسریع در برق‌رسانی به تونل‌ها و مواضع فاقد شبکه برق؛ و اختصاص تجهیزات مورد نیاز برای رزم الکترونیک از جمله موارد مطرح شده در بازدید از بخش‌های نظامی بود.

وی افزود: بازدید از پروژه عظیم پل خلیج فارس قشم نیز انجام شد؛ این پل جاده‌ای-ریلی در حال ساخت به طول ۳/۴ کیلومتر در تنگه خوران است که جزیره قشم را به بندر پل در سرزمین اصلی ایران متصل می‌کند. مدیرعامل منطقه آزاد قشم در جریان بازدید، گزارشی کوتاه از روند اجرای پروژه، عملیات فنی و اجرایی و اعتبارات اختصاص‌یافته و مورد نیاز به اعضای هیأت پارلمانی ارائه داد.

گودرزی با اشاره به برنامه‌های انجام شده در میناب توسط هیئت گفت: دیدار با امام جمعه، مسئولان و خانواده شهدای میناب انجام شد و امام جمعه میناب به همراه فرماندار، شهردار و چند تن از خانواده‌های شهدا توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شهر میناب و انتظارات و موارد درخواستی خود بیان کردند. بر اساس این گزارش، با دستور رئیس‌جمهور «ستاد ملی شهدای میناب» به ریاست وزیر میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شده و چهارمین نشست این ستاد برگزار و سند توسعه میناب در حال تدوین است.

برای پیگیری امور سه مجموعه گلزار شهدا، مدرسه جدید شجره طیبه و مدرسه محل اصابت، سه هیأت امنای جداگانه تعیین شده است.

وی ادامه داد: ایجاد ردیف اختصاصی در بودجه سال ۱۴۰۶ و اختصاص اعتبار فوری برای رفع نیازهای ضروری شهر و اجرای طرح‌های اولویت‌دار، تعیین تکلیف جنین ۶ ماهه که به همراه مادر خود به شهادت رسیده است، توجه به اینکه در استفاده از مزایا و حقوق معلمان مادر شهید هیچ امتیازی به فرزندان تعلق نگرفته است.

توجه به اشتغال و مسکن خانواده شهدا با توجه به آسیب‌های روحی و روانی وارده، حفظ سازه موجود مدرسه شجره طیبه به عنوان یادمان شهدا با اجرای طرح سایه‌بان به صورت موقت و فوری تا زمان اجرای طرح دائم، برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم سالگرد حادثه و طراحی المان‌ها و اقلام فرهنگی، احداث زائرسرا و محل اسکان و زیرساخت پذیرایی از میهمانان با توجه به جمعیت زیاد زائران، ضرورت بازسازی و بهسازی فضاهای آموزشی با توجه به وجود ۷۰ مدرسه فرسوده، اصلاح قوانین ایثارگری با توجه به شرایط خاص شهدا و بازماندگان حادثه میناب و اختصاص کمک موردی مالی به خانواده شهدای میناب از جمله موارد مطرح‌شده بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: همچنین پیشنهاد تشکیل فراکسیونی در مجلس برای پیگیری امورات مربوط به میناب مطرح و برگزاری جلسه شهرداری کلان‌شهرها در میناب و کمک و مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی میناب نیز پیشنهاد شد.

گودرزی تصریح کرد: اعضای هیئت پارلمانی با حضور در محل مدرسه مورد اصابت قرار گرفته شجره طیبه، در جمع زائران؛ مقام شهدای مظلوم و بی‌پناه دانش‌آموز را گرامی داشتند و با خانواده چند شهید دیدار و با فعالان جهادی و هیأتی جلسه برگزار کرد.

وی افزود: علی‌رغم وضعیت امنیتی خاص اعلام‌شده، اعضای هیئت از آب شیرین‌کن و سایت مخابراتی بندر سیریک بازدید کردند.

چهارشنبه ۲۰ خرداد، دو مخزن اصلی تأمین آب در بخش بمانی سیریک مورد حمله جنایتکارانه آمریکا قرار گرفت که بلافاصله با تلاش مسئولان، عملیات اضطراری برای احیای شبکه آبی سیریک آغاز شد. در ساعات پایانی شب نیز اعضای هیئت با امام جمعه، فرماندار، فرماندهان نظامی و جهادی سیریک دیدار و نقطه نظرات و درخواست‌های آنان را دریافت کردند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: جلسه جمع‌بندی سفر و نحوه پیگیری موضوعات مطرح‌شده در جلسه مشترک هیأت پارلمانی در حضور استاندار هرمزگان برگزار و مقرر شد در اولین فرصت ممکن در مجلس شورای اسلامی و با دعوت از وزرا و مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی، استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران و مسئولان شهرهای مورد بازدید، مسائل و موارد مطروحه پیگیری و ظرفیت نظارتی و تقنینی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی برای کمک به حل مسائل و اقدامات لازم مورد استفاده قرار گیرد.